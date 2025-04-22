Счетная палата признала «Почту России» неэффективной

В Счетной палате РФ заявили, что деятельность АО «Почта России» приносит убытки и не способствует решению поставленных задач по развитию и повышению доступности услуг почтовой связи в стране.

«Компания достигла лишь 70,8 % установленных результатов по модернизации отделений почтовой связи в 2022–2023 годах. Кроме того, анализ причин убыточности Общества выявил целый комплекс системных проблем, оказывающих отрицательное влияние на его финансовые результаты. Среди них: отсутствие стратегических ориентиров, противоречие целей, некачественное управление и ненадлежащий контроль за деятельностью Общества»,— сказано в отчете по проверке Счетной палаты.

В отчете отметили, что за пять лет с момента основания организационная структура пересматривалась 25 раз, сменилось три гендиректора, на 65% вырос штат советников управленческого аппарата, а фонд их оплаты труда на 48 % — (с 121,1 млн до 179,2 млн руб.). В среднем заместители гендиректора работали год и пять месяцев. За четыре года на должностях 19 заместителей побывали 53 человека.

В период с 2021 по 2025 год из бюджета выделили 17 млрд руб. на модернизацию 3355 отделений «Почты России». При этом на 1 января 2024 года временно не работало более 6 тыс. отделений из-за отсутствия в штате необходимого числа сотрудников и нехватки помещений.

18 апреля врио губернатора Курской области Александра Хинштейна исключили из совета директоров «Почты России». Он входил в число 11 членов совета с 2020 года. Вместо него назначен глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Учредителем и единственным акционером «Почты России» является Российская Федерация. Председатель совета — помощник президента Максим Орешкин.

Екатерина Отрашкевич