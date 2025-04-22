Ярославский университет планирует заняться локализацией «Москвича»
Ярославский государственный технический университет планирует принять участие в локализации автокомпонентов автомобилей «Москвич». Об этом сообщили в вузе.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Первый проректор ЯГТУ Денис Наумов и заместитель директора Центра инженерных разработок Юрий Колмаков посетили АО МАЗ «Москвич» для обсуждения перспективного сотрудничества. По итогам визита принято начать процесс интеграции вуза в список официальных поставщиков-исполнителей научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для предприятия.
«Партнерство ярославского Политеха и московского автомобильного завода предполагает разработку комплектов конструкторской документации на автокомпоненты с целью локализации производства их в России на базе отечественных производителей с авторским сопровождением ЯГТУ»,— сообщили в университете.
В частности, вуз планирует разработать чертежи для производства комплектующих «Москвича». Сейчас российские автомобили представляют собой лицензионную копию китайских JAC.