Reuters: рейтинг одобрения Трампа упал до рекордных 42%

Рейтинг общественного одобрения президента Дональда Трампа упал до рекордно низкого уровня с начала его второго президентского срока. Данные опроса Ipsos для Reuters показывают, что американцы насторожились усилиям господина Трампа по расширению своей власти. Опрос завершился в понедельник, 21 апреля.

Около 42% респондентов опроса одобрили деятельность Дональда Трампа на посту президента, что ниже показателя в 43% в опросе Reuters/Ipsos, проведенном тремя неделями ранее, и 47% в первые часы после его инаугурации 20 января.

Как уточнили в агентстве, рейтинг одобрения господина Трампа остается выше рейтингов в течение большей части президентства его предшественника-демократа Джо Байдена. Однако результаты опроса показывают, что американцы недовольны действиями Дональда Трампа по отношению к университетам, которые он считает «слишком либеральными», а также назначением себя на пост председателя совета директоров Центра Кеннеди, крупного театрального учреждения в Вашингтоне.

Около 83% из 4306 респондентов заявили, что президент США должен подчиняться решениям федерального суда, даже если он этого не хочет. Три четверти респондентов заявили, что Дональду Трампу не следует баллотироваться на третий срок — путь, по которому Трамп, по его словам, хотел бы пойти, несмотря на то, что Конституция США запрещает ему это делать.