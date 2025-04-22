В России увеличили срок для легализации пребывания мигрантов

МИД Киргизии сообщил, что гражданам страны, а также другим иностранцам, незаконно находящимся в России, продлят срок, в который они смогут урегулировать свой статус в стране до 10 сентября. Объявление было сделано после встречи посла Киргизии в России Кубанычбека Боконтаева с начальником Управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым.

Указ от 30 декабря обязывает иностранцев легализовать свое пребывание в России до 30 апреля или покинуть страну. Он касается иностранных граждан, данные которых должны быть внесены в реестр контролируемых лиц.

С 5 февраля в России действует реестр, куда заносят информацию о незаконно находящихся в стране иностранцах. С этого же дня введён новый порядок высылки иностранных граждан или лиц без гражданства, нарушающих закон или пребывающих нелегально. Для таких лиц установлены ограничения, включая запрет на регистрацию брака, управление транспортом и его регистрацию. При повторных нарушениях нелегальным мигрантам грозит депортация.