Фонды Китая отказываются от прямых инвестиций в США

Financial Times со ссылкой на семь руководителей частных инвестиционных компаний, сообщила о сокращении государственными фондами Китая новых инвестиций в частный капитал США.

Изменение подхода произошло на фоне введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт. Против Китая были введены тарифы в 145%, на что КНР ввел ответные 125%.

Среди отступивших фондов — China Investment Corporation, один из крупнейших в мире. По словам нескольких источников, некоторые китайские фонды также стремятся исключить себя из прямых инвестиций в американские компании, даже если эти инвестиции осуществляются группами по выкупу в других странах.

Ранее Китай полностью прекратил закупки сжиженного природного газа (СПГ) у США. 6 февраля СПГ-танкер с 69 тыс. тонн топлива прибыл из Техаса в провинцию Фуцзянь, после чего поставок не было. По данным на 15 апреля, объем морских перевозок в Китае сократился на 10% за неделю.