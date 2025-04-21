Над Крымом сбили пять БПЛА за 40 минут

Минобороны России заявило, что с 20:00 до 20:40 мск силы ПВО уничтожили пять беспилотников. Все они сбиты над территорией Крыма.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. В течение дня, по данным Минобороны, над Белгородской областью сбиты два беспилотника, еще один — над Курской областью. В Воронежской области на протяжении семи часов действовало предупреждение о возможной атаке БПЛА.

Утром сегодня, 21 апреля, Минобороны также заявило, что за предыдущие сутки над территорией России уничтожено 104 беспилотника. Сколько регионов было атаковано, не уточняется. Владимир Путин объявлял о прекращении огня на период с 18:00 мск 19 апреля до 0:00 мск 21 апреля.