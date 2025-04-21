Путин призвал называть улицы и школы именами героев СВО

Память о героях СВО следует сохранять, называя их именами школы и улицы, убежден президент Владимир Путин. Глава государства добавил, что это должно остаться на века и касается всех поколений защитников Отечества.

«Нужно и улицы, и школы именами героев называть, внедрять современные средства распространения информации о подвигах наших ребят. Их много, достаточно. И именно на этом нужно воспитывать поколение — сегодняшнее и будущие»,— отметил господин Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.

Он напомнил, что на стенах Георгиевского зала Большого Кремлевского дворца увековечены фамилии героев и названия воинских подразделений. «И вот это должно быть сделано широко, современными возможностями, современными способами»,— добавил президент.

По словам главы государства, герои боевых действий — это элита и золотой фонд России. «За ветеранами спецоперации — будущее, таким не страшно будет передать страну в руки»,— заключил Владимир Путин.