В состоянии несостоятельности

Число корпоративных банкротств в Краснодарском крае в первом квартале 2025 года увеличилось до 67 — на 17,5% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом свидетельствуют данные «Федресурса». При этом в России показатель достиг исторического минимума. Опрошенные «Ъ-Кубань» эксперты связывают такое положение дел с высокой закредитованностью фермеров на юге России и последствиями крушения танкеров с мазутом в Черном море.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

В первом квартале 2025 года на Кубани, по данным «Федресурса», число корпоративных банкротств выросло на 17,5%. В то же время в целом по России количество новых процедур банкротства компаний в первом квартале 2025 года достигло исторического минимума за последние 14 лет. Количество введенных наблюдений составило 1184, что на 31,6% меньше показателя января — марта 2024 года. Число открытых конкурсных производств снизилось на 22,1%, до 1629, а заявленных намерений кредиторов обратиться в суд с заявлениями о банкротстве компаний — уменьшилось на 39,1%, до 4205.

«Кредиторы все менее активно банкротят своих должников, предпочитая механизмы внесудебной реструктуризации, в том числе из-за удорожания ликвидационных процедур после повышения судебных пошлин»,— прокомментировал руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин.

По мнению предпринимателя, бизнес-тренера, члена Совета ККО «Опора России» Алины Малининой, рост числа корпоративных банкротств на Кубани обусловлен сразу несколькими факторами. Во-первых, это накопленный кредитный и операционный перегрев ряда отраслей — особенно в строительстве, торговле и гостиничном бизнесе. Во-вторых, считает эксперт, на ситуацию повлияли последствия разлива мазута на побережье. «Для компаний в туристической отрасли и сфере гостеприимства, особенно на фоне и без того нестабильного спроса, это стало дополнительным ударом. Убытки, падение бронирований и издержки на восстановление инфраструктуры усилили давление на бизнес»,— заявила спикер.

Основатель и управляющий партнер адвокатского бюро «Домащенко и партнеры» Роман Домащенко заявил, что в конце прошлого года — начале 2025-го кратно выросло количество банкротств подрядных компаний, компаний-поставщиков оборудования, которые занимались внешнеэкономической деятельностью. Экспортеры, по словам эксперта, пострадали из-за высокой ставки рефинансирования кредитов, санкций, удорожания логистики.

«Сильно выросло количество банкротств фермеров, крестьянско-фермерских хозяйств. Три сектора: подрядчики строительной отрасли, торговля внешнеэкономическая и КФХ (мелкие и средние фермеры) занимают львиную долю в этих 17,5%»,— поделился господин Домащенко.

Эксперт объяснил, что большое количество банкротств в сельском хозяйстве связано с закредитованностью небольших предприятий. У фермеров в конце 2024 года — начале 2025 стали заканчиваться кредитные соглашения. Обычно это краткосрочные соглашения на два-три года. «Фермеры привыкли, что проблем обычно не возникает, они перекредитовываются, и даже если не заплатили, платят проценты год-два. А сейчас ставка рефинансирования повысилась — 28-30% годовых. И пошли просадки»,— объяснил Роман Домащенко. Схожая ситуация, по его словам, наблюдается в торговле и строительстве.

Алина Малинина объясняет, что разрыв между показателями по стране и на Кубани объясняется региональной спецификой экономики: высокая доля малого и среднего бизнеса, ориентированного на внутренний туризм и сезонный спрос, делает экономику уязвимой. Кроме того, в регионе активно развивались девелоперские и аграрные проекты с привлечением кредитов, а при изменении макроэкономических условий — росте издержек, ставках и снижении доходов населения — это стало фактором риска. В других регионах динамика может быть сдержана за счет более высокой доли стабильных федеральных компаний.

«Сегодняшний бизнес-климат скорее напряженный, чем благоприятный. С одной стороны, регион по-прежнему обладает высоким потенциалом благодаря туризму, сельскому хозяйству и логистике. С другой — предприниматели сталкиваются с растущими расходами, снижением маржинальности, инфраструктурными ограничениями и слабой системой защиты инвестиций. Кроме того, риски, связанные с экологией и изношенностью инженерных сетей, стали более ощутимыми»,— заявила предприниматель.

Роман Домащенко ожидает дальнейшего роста количества банкротств в регионе. Возможны, по его словам, «падения» крупных подрядных компаний и даже застройщиков.

Так считает и Алина Малинина. По ее словам, рост числа банкротств вероятен, особенно во втором и третьем кварталах — по мере исчерпания резервов у малого бизнеса и завершения отсрочек по налогам и кредитам. «В зоне риска — компании, работающие с сезонной выручкой, а также те, кто зависит от импорта оборудования и комплектующих. Если не последуют целевые меры поддержки или стимулирования деловой активности, волна может усилиться»,— считает предприниматель.

Вячеслав Рыжков