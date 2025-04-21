Взятки приехали с запчастями

Суды в Екатеринбурге начали рассматривать уголовные дела бывшего главы филиала «Автобусные перевозки» МУП «Гортранс» Александра Хабарова и ведущего инженера материально-технического снабжения транспортного предприятия Дмитрия Фурсика, обвиняемых по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взяток). По версии следствия, они брали деньги от поставщиков запчастей для автобусов и троллейбусов. Ни один из подсудимых вину не признал.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Хабаров после заседания суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Александр Хабаров после заседания суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В понедельник, 21 апреля, Октябрьский районный суд Екатеринбурга начал рассматривать дело Александра Хабарова, который работал руководителем филиала «Гортранса» «Автобусные перевозки». По версии следствия, в сентябре 2020 года о передаче взяток с ним договорился Владимир Янцов, представлявший компании ООО «Нитавто» и ООО «Технобус». Эти компании поставляли ЕМУП «Гортранс» запчасти для троллейбусов и автобусов без необходимой сопроводительной документации и с задержкой. Хабаров получал 10% от каждой сделки. С января 2020 года по октябрь 2022 года, по версии следствия, ему передали 201 тыс. руб.

Александр Хабаров на первом судебном заседании вину не признал и давать показания по делу отказался.

«Я признаю фактические обстоятельства. Деньги были переданы, но то, что мне вменяют, в мои обязанности не входило, я ничего не делал»,— сказал он.

По словам подсудимого, компании действительно поставляли детали, но делали это в положенные сроки, а в деле фигурирует много лиц, о которых он ничего не слышал. Представитель защиты Дмитрий Ушаков заявил, что в рамках одного дела рассматриваются несколько уголовных обвинений, и не все из них имеют отношение к делу Александра Хабарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Фурсик во время заседания суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Дмитрий Фурсик во время заседания суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В тот же день в Железнодорожном суде Екатеринбурга было назначено рассмотрение уголовного дела ведущего инженера материально-технического снабжения ЕМУП «Гортранс» Дмитрия Фурсика. Он сообщил суду, что до сих пор не уволен с должности, хотя с момента задержания свои обязанности не исполняет. Давать показания он отказался. Следующее заседание назначено на 30 апреля.

По версии следствия, подсудимый принимал и доставлял на склад запчасти для автобусов. Их поставляли по договорам закупки, при этом часть деталей не соответствовала необходимым условиям и не имела нужной сопроводительной документации, запчасти поставлялись с задержкой. За бездействие и замалчивание нарушений, по версии обвинения, он получил 176 тыс. руб.

По данным «Ъ-Урал», следствие считает, что в девяти регионах России действовала организованная группа, которая давала взятки руководителям местных транспортных предприятий за сотрудничество.

В нее, согласно материалам дела, входил Владимир Янцов. В частности, по данным следствия, взятки в размере 242 тыс. руб. от него получили начальник автопарка в Перми Сергей Семушев и начальник финансово-экономического отдела МУП «Пермгорэлектротранс» (ПГЭТ) Андрей Волосатых. По сведениям «Ъ-Урал», несколько фигурантов уголовного дела скрылись и находятся за пределами России.

Александр Хабаров и Дмитрий Фурсик были задержаны в октябре 2023 года. Сначала они содержались под стражей, а затем были переведены под домашний арест. В отношении Александра Хабарова позже была избрана более мягкая мера пресечения в виде запрета определенных действий: до октября ему нельзя покидать дом в ночное время и общаться со свидетелями по делу. Домашний арест Дмитрия Фурсика продлен до 9 октября.

Под следствием находятся и другие сотрудники ЕМУП «Гортранс». В феврале был арестован бывший руководитель предприятия Сергей Нугаев. Он обвиняется в получении взятки 160 тыс. руб. от предпринимателя Евгения Пильникова. 4 апреля стало известно о задержании главного инженера «Гортранса» Андрея Эльзессера по подозрению в получении взятки 750 тыс. руб. (п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, он получил их от представителя коммерческой организации за своевременное и беспрепятственное подписание актов выполненных работ по заключенному договору.

Анна Капустина