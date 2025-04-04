В «Гортрансе» нашли новую взятку

В Екатеринбурге задержан бывший главный инженер муниципального транспортного предприятия «Гортранс» Андрей Эльзессер за получение взятки в размере 750 тыс. руб. По версии следствия, деньги он получил от представителей одной из коммерческих организаций за своевременное и беспрепятственное подписание актов выполненных работ по заключенному договору. Ранее за получение взятки в 160 тыс. руб. был задержан директор ЕМУП «Гортранс» Сергей Нугаев.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, в отношении 57-летнего бывшего главного инженера предприятия «Гортранс» Андрея Эльзессера возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

По версии следствия, взятку он получил в период с августа 2024 по январь 2025 годов.

«Изобличить фигуранта удалось в ходе оперативно-разыскных мероприятий, в результате которых достоверно установлен факт передачи обвиняемому взятки в виде наличных денег на сумму 750 тыс. руб.»,— сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе УФСБ по Свердловской области (сотрудники органов безопасности осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу).

По данным Telegram-канала «Екатеринбург. Главное», приближенного к городской мэрии, Андрей Эльзессер получил взятку от представителей компании ООО «САРС» (согласно сервису kartoteka.ru, компания занимается техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств). Директором является Евгений Пильников. По словам источника «Ъ-Урал», мера пресечения Андрею Эльзессеру будет избрана в Ленинском районном суде Екатеринбурга в субботу, 5 апреля. Сейчас должность главного инженера «Гортранса» занимает Михаил Щипанов.

Андрей Эльзессер не первый работник «Гортранса», задержанный за взятку. В середине февраля Ленинский райсуд Екатеринбурга арестовал до 12 апреля директора ЕМУП «Гортранс» Сергея Нугаева по п. в. ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег, в крупном размере). По словам источника «Ъ-Урал», он получил взятку в 160 тыс. руб. от предпринимателя Евгения Пильникова. По данным «Ъ-Урал», в деле может быть еще несколько эпизодов. Сергей Нугаев с 2014 года возглавлял Трамвайно-троллейбусное управление (ТТУ), в 2018 году он занял пост главы «Гортранса».

В ноябре 2023 года были арестованы бывший директор филиала ЕМУП «Гортранс» Александр Хабаров и ведущий инженер материально-технического снабжения ЕМУП «Гортранс» Дмитрий Фурсик. Обоим предъявлено обвинение в получении взяток.

ЕМУП «Гортранс» — ключевое транспортное предприятие в Екатеринбурге. Осуществляет пассажирские перевозки на трамваях, троллейбусах и автобусах. В 2023 году «Гортранс» столкнулся со значительным дефицитом кадров и долгом перед ФНС на 270 млн руб. В 2024 году мэр Алексей Орлов запустил в Екатеринбурге масштабную транспортную реформу, которая предусматривает обновление подвижного состава и переход на брутто-контракты с перевозчиками.

Мария Шараева