В Рыбинске начнут серийный выпуск судна на воздушной подушке «Хаска-10»

Судно на воздушной подушке «Хаска-10», построенное «Рыбинской верфью», готово к серийному выпуску и работе в Арктике. Об этом сообщил генеральный директор АО «Концерн «Калашников» Алан Лушников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Концерн «Калашников» Фото: Концерн «Калашников»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ходовые испытания судна завершились в прошлом году. Проект «Хаска-10» разрабатывался рыбинской компанией, входящей в концерн, и Крыловским государственным научным центром в рамках госконтракта по программе «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013–2030 годы» по заказу Минпромторга России.

«ОКР выполнена, судно состоялось. Следующий этап реализации проекта – освоение серийного производства "Хаска-10" с перспективой увеличения ее грузоподъемности для максимально эффективной работы в Арктике. Мы говорим об этом уверенно. Более того, даже обсуждаем использование судна на воздушной подушке с его потенциальными заказчиками»,— сказал гендиректор.

Алан Лушников показал судно министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову в ходе его визита в Рыбинск. Как подчеркнул министр, такие суда, как «Хаска-10», «могут стать основой транспортного парка снабжения всем необходимым промышленных объектов, гражданских и военных инфраструктур, расположенных на территориях Крайнего Севера».