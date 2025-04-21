В Татарстане органы местного самоуправления исправили 38 тыс. муниципальных актов

На 1 апреля в Татарстане органы местного самоуправления исправили несоответствия в 38 тыс. муниципальных актах. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе минюста Татарстана.

«За первые три месяца текущего года в республике на 320 уменьшилось число муниципальных актов, содержащих несоответствия законодательству», — добавила начальник отдела нормативной правовой работы ведомства в сфере местного самоуправления и ведения муниципального регистра Ралия Гарифуллина.

Всего по состоянию на 1 апреля было выявлено 269 неточностей в муниципальном нормотворчестве, 262 уже устранили.

Дарья Сайфиева