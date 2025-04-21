Лавров: РФ и страны Исламского мира выступают против односторонних санкций

Россию и страны Исламского мира объединяет общий подход к односторонним ограничительным мерам в отношении государств, которые делают выбор в пользу суверенной политики. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник на встрече Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» с послами государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС). По словам российского министра, Россия и мусульманские страны едины в том, что отвергают применение таких мер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Отвергаем порочную практику использования односторонних ограничительных мер, так называемых санкций, в отношении тех стран, которые проводят самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику с опорой на национальные интересы, на национальные традиции»,— заявил господин Лавров на открытии встречи.

Встреча Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» с послами государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) проходит в преддверии форума «Россия — Исламский мир: KazanForum», который пройдет в Казани с 13 по 18 мая. Ожидается, что в мероприятии примут участие представители более 20 государств, включая премьер-министра Малайзии Анвар Ибрагим и председателя верхней палаты парламента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова. Главной темой центрального пленарного заседания предлагается рассмотреть криптовалюту как альтернативу традиционной финансовой системе в отношениях России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС).

О том, как прошел KazanForum 2024, читайте в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая