Путин подписал новые законы об ограничении иностранного влияния

Президент Владимир Путин подписал сегодня, 21 апреля, пакет из трех законов, направленных на ужесточение законодательства об иностранных агентах и «защиту суверенитета».

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Первый закон вводит новые основания для признания иностранным агентом. В реестр Минюста будут включать за содействие иностранным организациям, действующим против интересов России, за вовлечение в подобную деятельность или ее финансирование, а также за вовлечение граждан, в том числе несовершеннолетних, в сбор военно-технической информации, которая при ее получении иностранными источниками может быть использована против безопасности России.

Второй закон позволит проводить судебное разбирательство и выносить приговор в РФ за призывы к терроризму, экстремизму, распространение фейков, дискредитацию вооруженных сил РФ и другие преступления «антироссийской направленности», даже если лица, их совершившие, находятся за рубежом.

Наконец, третий закон ужесточает наказание за ряд преступлений, совершенных из корыстных побуждений или по найму. В частности, по статьям о дискредитации армии и о призывах к антироссийским санкциям предлагается отменить принцип преюдиции (сейчас уголовная ответственность за эти преступления наступает лишь после административного наказания) и ввести конфискацию имущества.

Напомним, пакет законопроектов об ограничении иностранного влияния был внесен в Госдуму 21 марта группой из почти 400 депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным.

Божена Иванова