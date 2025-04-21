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Минздрав отозвал регистрацию восьми препаратов из-за проблем с документами

Минздрав России временно отменил регистрацию восьми препаратов индийского производителя Jodas Expoim, следует из данных госреестра лекарственных средств. Регистрационные удостоверения отозваны по причине того, что в регистрационных досье содержались недостоверные документы и данные.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Отменена регистрация следующих препаратов:

  • «Эртапенем Дж» (международное непатентованное наименование, МНН — эртапенем), показан для лечения различных инфекций;
  • «Вилпаретин» (МНН — триентин), препараты с таким действующим веществом обычно используются при лечении болезни Вильсона—Коновалова, связанной с нарушением обмена меди в организме;
  • «Урапидил Дж» (МНН — урапидил) — антигипертензивное лекарство;
  • «Кабозантиниб» (МНН — кабозантиниб) — применяется при лечении почечно-клеточного рака и других видов рака;
  • «Джорелимпа» (МНН — имипенем, релебактам, циластатин) — показан для лечения инфекций;
  • «Джамсул» (МНН — амоксициллин и сульбактам) — тоже применяется при инфекционных заболеваниях;
  • «Диплам» (МНН — рисдиплам) — для лечения спинальной мышечной атрофии;
  • «Фиратибант» (МНН — икатибант) — при симптоматической терапии острых приступов наследственного ангионевротического отека у взрослых с дефицитом ингибитора C1-эстеразы.

В госреестре есть препараты со всеми действующими веществами, кроме сочетания имипенема, релебактама и циластатина.

Компания сможет вернуть регистрацию, если представит Минздраву корректные сведения. «Ъ» направил запрос в российское представительство компании — ООО «Джодас Экспоим».

В марте Росздравнадзор выявил фальсифицированные лекарства, сопровождаемые ложной информацией о производителе. Речь шла о шести препаратах, на вторичных упаковках которых в качестве производителя указана компания «Джодас Экспоим Пвт. Лтд.» (.pdf). Препаратов, у которых Минздрав отозвал регистрацию, в этом списке не было.

После этого Telegram-канал Baza писал, что гендиректор российского подразделения компании Парсад Сингх Шаши Шанкар задержан в России. По данным канала, в его доме и офисе компании провели обыски в связи с поставкой в Россию фальшивых лекарств. В ООО «Джодас Экспоим» тогда отрицали факт задержания руководителя компании. Там сообщили «Фармвестнику», что «на все запросы правоохранительных органов относительно якобы фальсифицирования лекарственных препаратов даны ответы, исключающие факт фальсификации».

Виктория Колганова

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