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Коммерсантъ FM
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Правительство поддержало поправки об уголовном преследовании за пределами России

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на своем заседании сегодня, 21 апреля, поддержала законопроект депутатов «Единой России» о передаче материалов уголовного дела в иностранное государство для осуществления уголовного преследования человека в этой стране.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Депутаты Ирина Яровая, Дмитрий Вяткин и Василий Пискарев предложили изменения в ст. 458 Уголовно-процессуального кодекса, согласно которым за рубеж могут передаваться уголовные дела с запросом осуществления преследования независимо от гражданства подозреваемых или обвиняемых, стадии уголовного судопроизводства и места совершения преступления. Текущая редакция статьи «не позволяет в надлежащей мере обеспечивать неотвратимость ответственности» обвиняемых, в выдаче которых России иностранным государством отказывается «зачастую по политическим мотивам», говорится в пояснительной записке.

Правительственная комиссия поддержала поправки с рядом замечаний. В частности, используемое в документе понятие «лицо, совершившее преступление» не учитывает, что лицо считается таковым только при наличии вступившего в отношении него в законную силу приговора суда, отмечается в проекте официального отзыва. Кроме того, в законопроекте, по мнению комиссии, необходимо указать, что обращение к компетентным органам иностранного государства с соответствующим запросом осуществляется в соответствии с международным договором или на основании принципа взаимности, и с учетом этого внести «зеркальные» изменения в норму, которая регулирует преследование иностранных граждан в России.

Божена Иванова

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