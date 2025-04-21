На праймериз «Единой России» зарегистрировалось более 17 тыс. кандидатов

На предварительное внутрипартийное голосование «Единой России» к 21 апреля поступило более 17,6 тыс. заявок. Регистрация кандидатов завершится в четверг, 24 апреля. В прошлогодних праймериз приняли участие более 22 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По подсчетам «Ъ», в тройку регионов с наибольшим числом кандидатов в настоящий момент входят Краснодарский край (3558 заявок), Челябинская область (3000) и Ростовская область (840), немного опередившая Ставропольский край (816). На Кубани и в Ростовской области на Единый день голосования 14 сентября запланированы выборы в городские думы региональных столиц, а в Челябинской области будут выбирать депутатов областного законодательного собрания.

Заявки от потенциальных кандидатов в «Единой России» будут принимать до 24 апреля включительно, а само предварительное голосование пройдет с 19 по 25 мая. По его итогам единороссы отберут кандидатов для участия в предстоящих региональных и муниципальных выборах, которые запланированы на осень.

Божена Иванова