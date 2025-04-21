«Водолет» может изменить маршруты скоростных судов из-за обмеления рек

Нижегородский перевозчик на скоростных судах на подводных крыльях ООО «Водолет» в 2025 году может изменить ряд маршрутов из-за обмеления рек. Об этом генеральный директор компании Никита Итальянцев рассказал на заседании комиссии по транспорту в думе Нижнего Новгорода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин Фото: Андрей Репин

«Из-за обмеления рек какие-то направления будут заменены другими направлениями. Точных цифр пока нет, но прогноз пессимистичный»,— отметил господин Итальянцев. Он также сообщил, что в этой ситуации могут увеличиться операционные расходы компании на обустройство причалов, чтобы обеспечить глубину и подход судов. Там, где раньше «Водолет» обходился одним понтоном, сейчас их потребуется больше.

Ссылаясь на данные Морречфлота, он отметил, что старт навигации намечен на 23 апреля. На первом этапе навигации «Водолет» начнет возить пассажиров по маршрутам, где с глубинами все в порядке.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2024 году первый рейс скоростного пассажирского флота состоялся 9 мая.

Сейчас «Водолет» добивается введения нулевой ставки НДС для пассажирских перевозок скоростным внутренним водным транспортом.

Анастасия Титова