«Водолет» заплыл за льготой

Заксобрание Нижегородской области намерено попросить федерального законодателя ввести нулевую ставку НДС для пассажирских перевозок скоростным внутренним водным транспортом. О сокращении налоговых расходов попросил оператор скоростных перевозок «Водолет», получающий областные и федеральные субсидии. В 2025 году компания планирует увеличить пассажиропоток на 12%, расширить маршрутную сеть по рекам, а также приобрести вспомогательный флот и организовать для него базу. В областном правительстве пока помогают подобрать земельный участок для базы, а с правительством РФ прорабатывается вопрос о финансировании увеличения пассажирского флота.

Скоростному флоту «Водолета» ищут территорию для базы

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Комитет заксобрания Нижегородской области по транспорту подготовит обращение в Госдуму РФ по обнулению НДС для речных пассажирских перевозок на скоростных судах. Такое решение депутаты комитета приняли на заседании 17 апреля, заслушав гендиректора регионального оператора скоростных перевозок «Водолет» Никиту Итальянцева.

Он рассказал о большой проделанной работе — в 2024 году флот из пяти судов на подводных крыльях «Валдай-45Р» и «Метеор-120Р» работал в Нижегородской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской и Ульяновской областях, а также в Марий Эл, Чувашии, Татарстане и Удмуртии. Количество перевезенных по рекам пассажиров увеличилось на 53%, до 125 тыс. человек, а в 2025-м, по расчетам компании, вырастет еще на 12%.

В этом году компания планирует расширить маршрутную сеть и открыть рейсы в Самарскую область и Пермский край. Внутрирегиональные маршруты продлят до Дудина монастыря, Горбатова и Работок, отметил господин Итальянцев.

Серьезные коррективы в планы речных перевозок может внести низкий уровень воды в Оке и на некоторых участках Волги после малоснежной зимы и обмеления рек. Тем не менее «Водолет» продолжает расширять пассажирский флот: в марте компании поставили два судна на воздушной подушке, которые позволят перевозить пассажиров в Лысковском и Воротынском округах Нижегородской области круглый год. В 2026 году оператор ждет приемку еще одного «Метеора» от Центрального конструкторского бюро имени Ростислава Алексеева (ЦКБ по СПК), а сейчас обсуждается вопрос покупки двух «Метеоров» и двух электросудов.

По льготной программе лизинга Минпромторга РФ «Водолет» также планирует приобрести и вспомогательный флот: буксир, два земснаряда и четыре баржи-шаланды. Они необходимы для доставки причалов и обеспечения глубин там, где будут швартоваться суда. Сейчас у компании есть семь собственных дебаркадеров и столько же понтонных причалов. Однако собственной базы для вспомогательного флота нет. Сейчас компания совместно с областным правительством ищет подходящие земельные участки для зимнего хранения и ремонта судов, вспомогательного флота и причальной инфраструктуры.

Принадлежащая Нижегородской области судоходная компания получает субсидии из областного бюджета на операционную деятельность и оплату лизинговых платежей за покупку судов. Так, в 2024 году «Водолет» получил 111,3 млн руб. компенсаций по лизингу, а в 2025-м — 113,6 млн руб.

На возмещение операционных затрат «Водолету» в прошлом выделили 124 млн руб. из бюджета, выручка компании от проданных билетов составила 130 млн руб. Никита Итальянцев отметил, что с ростом пассажиропотока доля субсидирования в затратах компании снижается: если в 2019 году она составляла 60%, то в 2024-м — 48%.

В рамках проекта Минтранса РФ «Речные магистрали» по поддержке операторов речных перевозок при организации межрегиональных маршрутов в 2024 году «Водолет» перевез 13,7 тыс. пассажиров между Нижним Новгородом, Ульяновском и Казанью, получив 36 млн руб. субсидии из федерального бюджета. При этом в бюджет в виде налоговых отчислений вернулись 69 млн руб., подсчитал господин Итальянцев.

Если для скоростного пассажирского флота будет введена льгота по НДС, это поспособствует сокращению областной господдержки, отметил директор «Водолета».

Эта мера даст дополнительное развитие скоростным речным внутренним перевозкам, заметил председатель комитета Владимир Солдатенков.

Депутаты рекомендовали областному правительству помочь судоходной компании с организацией базы и вспомогательного флота, а также изыскать дополнительные средства для строительства и реконструкции причальных сооружений, в том числе для круизных судов. Это повысит туристическую привлекательность региона.

Однако директор государственно-правового департамента Нижегородской области Леонид Литвиненко напомнил, что эти рекомендации потребуют дополнительных расходов бюджета, которые не были согласованы с министерствами и профильными управлениями.

Добавим, что в марте на пленарной сессии ежегодного форума «Интурмаркет» губернатор Глеб Никитин попросил господдержки для «Водолета» у министра экономического развития РФ Максима Решетникова. В частности, было предложено включить закупки новых судов в программу льготного лизинга, в министерстве проработают этот вопрос.

Роман Рыскаль