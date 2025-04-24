Цена возрождения

В дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, кроме боевого подвига советского народа, нелишним будет вспомнить и о подвиге трудовом. Подвиге, который совершило то же поколение людей, которое одержало Победу. За первую послевоенную пятилетку (1946–1950 годы) было восстановлено то, что разрушил враг. О том, как это было, «Деньги» излагают в цифрах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Послевоенный Ленинград. Женщины восстанавливают разрушенную крышу Гостиного Двора

Фото: Борис Лосин / РИА Новости Послевоенный Ленинград. Женщины восстанавливают разрушенную крышу Гостиного Двора

Фото: Борис Лосин / РИА Новости

Оценка ущерба

Тяжелейшей, невосполнимой потерей в Великой Отечественной войне была гибель 26,6 млн советских людей. Громадный урон был нанесен народному хозяйству СССР.

Разрушенные, сожженные города, села, заводы, фабрики, шахты, колхозные поля — так выглядели те районы страны, в которых побывал враг.

Материальный ущерб, причиненный Советской стране фашистскими захватчиками, оценивался в 679 млрд руб. в ценах 1941 года.

Для лучшего понимания масштаба этой суммы сравним ее с государственным бюджетом Советского Союза. Согласно докладу министра финансов СССР Арсения Зверева «О Государственном бюджете СССР на 1946 год и исполнении бюджета за 1944 и 1945 гг.», доходы госбюджета СССР на 1946 год были определены в 333,4 млрд руб., увеличившись на 31,4 млрд руб. по сравнению с 1945 годом. 333,4 млрд + 302 млрд = 635,4 млрд. Доходы государства за последний военный и первый послевоенный год были меньше нанесенного ущерба.

Но цифрой 679 млрд руб. не исчерпывались все потери национальной экономики. Это лишь прямой ущерб, оценка разрушенного, уничтоженного. В эту оценку не вошли экономические потери, возникшие в результате того, что многие промышленные предприятия и колхозы в годы войны работали не на полную мощность или не работали вовсе. Также не были учтены военные расходы СССР и стоимость конфискованных оккупантами предметов продовольствия и снабжения.

Из-за роста цен во время войны покупательная способность рубля в 1946 году была заметно ниже, чем в 1941 году. Если государство удерживало цены на продукты питания, распределявшиеся по карточкам, то в коммерческой торговле и на колхозном рынке продуктовые цены были на порядок выше довоенных. В статье Виталия Пушкарева «Денежная реформа 1947 г. и "черный рынок"» со ссылкой на документы, хранящиеся в Российском государственном архиве экономики (РГАЭ), отмечается, что за годы войны объем наличной денежной массы вырос с 18,4 млрд руб. до 73,9 млрд руб.

Ущерб был очень, очень велик, просто громаден.

Пятилетний план восстановления

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Колхоз им. Гастелло Минского района БССР. Аванс на трудодни получает колхозница А. А. Апейчик (справа). Выдает кладовщик Е. И. Шатилова

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» Колхоз им. Гастелло Минского района БССР. Аванс на трудодни получает колхозница А. А. Апейчик (справа). Выдает кладовщик Е. И. Шатилова

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Невозможно назвать точную дату начала процесса восстановления народного хозяйства СССР. В освобожденных от врага районах страны он начался еще во время войны.

В марте 1946 года Верховный Совет СССР принял Закон о пятилетнем плане. Главные задачи первой послевоенной пятилетки были определены в нем так: «Восстановить пострадавшие районы страны, восстановить довоенный уровень промышленности и сельского хозяйства и затем превзойти этот уровень в значительных размерах».

Основные моменты плана возрождения экономики в четвертую пятилетку (1946–1950 годы) выглядели так. На первый план выходило восстановление и развитие тяжелой промышленности, машиностроения и железнодорожного транспорта, за счет которых должно было осуществляться возрождение других отраслей народного хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

За счет подъема в сельском хозяйстве, пищевой и легкой промышленности необходимо было вернуть и превзойти довоенный уровень доходов и потребления.

Пятилетний план предусматривал увеличение валовой продукции промышленности к 1950 году на 48% по сравнению с довоенным уровнем, сельскохозяйственной продукции — на 27%, грузооборота железнодорожного транспорта — на 28%, розничный товарооборот также должен был вырасти на 28%.

Строительная программа четвертой пятилетки превышала по объему строительные программы первой и второй пятилеток, вместе взятых. За пятилетку планировалось восстановить, построить и ввести в действие около 5900 государственных промышленных предприятий.

За счет накопления части национального дохода следовало увеличить централизованные капиталовложения во всех отраслях народного хозяйства.

Работоспособное население

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Право на труд. На Московском тормозном заводе им. Л. М. Кагановича выпускается «стахановский календарь»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» Право на труд. На Московском тормозном заводе им. Л. М. Кагановича выпускается «стахановский календарь»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Печальным и логичным последствием войны был дефицит рабочих рук. В 1945 году численность рабочих и служащих составляла 84,2% от довоенного уровня, в том числе в промышленности — 81,5%. Но это средние по стране цифры. В Белорусской ССР, например, рабочих и служащих после войны было почти в два раза меньше, чем до нее,— 53,7%, а в промышленности — почти в три раза меньше (38,6%).

Всего народному хозяйству не хватало более 1 млн работников.

Ситуация исправлялась несколькими путями. 10 июля 1945 года началась демобилизация армии. Она продолжалась до марта 1948 года. Многие мужчины возвращались на старые рабочие места.

Еще в военные годы на заводы и фабрики стали массово приходить женщины. Если до войны доля женщин в индустрии составляла чуть больше трети (38%), то в год Победы она превышала половину (52%). За четвертую пятилетку численность женщин, занятых в промышленности, увеличилась на 1,493 млн человек, но за счет возвращения демобилизованных доля женщин, занятых в этой сфере народного хозяйства, снизилась до 46%.

В послевоенные годы изменилась отраслевая структура занятости населения. Доля работающих в промышленности и строительстве увеличилась с 23% в 1940 году до 27% в 1950-м. Повысился также удельный вес занятых в просвещении, здравоохранении, науке и искусстве — с 6% до 8%. Доля занятых в сельском хозяйстве, соответственно, снизилась — с 54% до 48%.

Промышленность

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Московский металлургический завод «Серп и Молот», 1950 год

Фото: Анатолий Гаранин / РИА НОВОСТИ Московский металлургический завод «Серп и Молот», 1950 год

Фото: Анатолий Гаранин / РИА НОВОСТИ

В годы войны около 1300 крупных промышленных предприятий из центральных и западных районов страны были эвакуированы на восток, преимущественно на Урал. Строились и новые предприятия. Пятилетний план по возрождению предприятий и постройке новых был перевыполнен. Уже в 1946 году было пущено около 800 промышленных предприятий, в 1947 году — около 1100, всего за пятилетку — 6200 (против 5900 по плану).

Кроме восстановления разрушенных предприятий и постройки новых, важную роль в успешном решении задач, поставленных перед индустрией, сыграла конверсия — переход предприятий оборонных ведомств на производство гражданской продукции. Во время Великой Отечественной войны 70% промышленной продукции имело прямое или косвенное отношение к обеспечению обороноспособности страны.

Конверсия началась с промышленности боеприпасов. На протяжении первых трех лет войны объем производства боеприпасов непрерывно возрастал. В книге профессора Григория Кравченко «Военная экономика СССР 1941–1945 гг.» приводятся следующие цифры. В 1944 году было произведено 184 млн снарядов, мин и авиационных бомб — в 4,268 раза больше, чем в 1940 году. Производство патронов в 1944 году было на 146% больше, чем в 1940 году,— 7,4 млрд штук. Но в первые девять месяцев 1945 года объемы производства снарядов, мин и авиабомб были ниже прошлогодних, хотя и превзошли уровень 1940 года в 2,72 раза.

Затем сокращение объемов производства коснулось не только боеприпасов, но и военной техники. Был принят ряд постановлений Государственного комитета обороны по этому вопросу, в том числе 26 мая 1945 года — «О мероприятиях по перестройке промышленности в связи с сокращением производства вооружения». Процесс конверсии был очень сложным. Он требовал серьезных технологических изменений и переподготовки рабочих.

Репарации и труд военнопленных На Ялтинской конференции союзных держав 4–11 февраля 1945 года советское правительство выдвинуло для обсуждения предложение о том, что общая сумма репараций, которые Германия должна выплатить жертвам агрессии, должна составлять $20 млрд, из них половину должны были получить СССР и Польша. Согласно советско-польскому договору от 16 августа 1945 года, Советский Союз должен был передать Польше 15% всех репарационных возмещений. Если учесть, что нанесенный СССР ущерб оценивался в 679 млрд руб. ($128 млрд), то репарации могли бы покрыть лишь малую его часть. Но союзники не поддержали предложение Советского Союза. Договоренности о конкретной сумме репараций достигнуто не было. Согласно документам Потсдамской (Берлинской) конференции союзников (17 июля—2 августа 1945 года), репарации должны были быть выражены в материальной форме (заводы, машины, оборудование, товарные запасы, а также германские вложения за рубежом). В книге Павла Кнышевского «Добыча. Тайны германских репараций» приводятся следующие сведения. С марта 1945 года по 2 марта 1946 года ГКО и другие высшие органы Советского Союза приняли 986 различных постановлений, относящихся к демонтажу 4389 промышленных предприятий, в том числе 2885 из Германии, 1137 немецких предприятий, расположенных в Польше, 206 — из Австрии, 11 — из Венгрии, 54 немецких предприятий, расположенных в Чехословакии, и 96 — из Китая (Маньчжурии). По подсчетам доктора исторических наук Александра Ваксера, в 1946–1950 годах, по официальным данным, в Советском Союзе было выпущено 290,7 тыс. станков, при этом к началу 1951 года станочный парк вырос на 529 тыс. и составлял 1507 тыс. единиц. Общепризнанной оценки полного объема репараций, выплаченных Германией Советскому Союзу, не существует. В отчете, подготовленном в 2000 году министерством финансов ФРГ, говорится, что СССР изъял из своей оккупационной зоны и впоследствии из ГДР имущество на сумму, превышающую 66 млрд марок ГДР ($15,8 млрд). В работе группы исследователей из австралийского Университета Монаша «Оккупация, репарации и мятеж: советская власть и восстание 1953 года в Восточной Германии» размер советских репараций оценивается примерно в 53,9 млрд рейхсмарок в ценах 1938 года (примерно $14 млрд). В других источниках приводятся гораздо меньшие суммы — преимущественно в интервале $3–5 млрд. Например, по данным, опубликованным Польским институтом международных отношений (PSIM) в 2005 году, СССР получил репарации на общую сумму в $3,081 млрд (по курсу 1938 года), из которых на долю Польши пришлось $228 млн (около 7,4%). Репарационные платежи Советскому Союзу должны были также выплачивать Румыния, Венгрия, Финляндия и Италия, хотя и в гораздо меньших масштабах, чем Германия. Румыния, Венгрия и Финляндия должны были выплатить по $300 млн, Италия — $100 млн, Болгария — $70 млн. Впоследствии Советский Союз снизил сумму выплат для Финляндии, а также отменил репарации со стран, попавших в советскую сферу влияния (Румыния, Венгрия, Болгария, ГДР). По данным Управления по делам военнопленных и интернированных МВД СССР, с 22 июня 1941 года по июль 1945 года были взяты в советский плен 2 389 560 германских военнослужащих, в том числе 376 генералов и 69 469 офицеров. 356 678 из них скончались в плену. В немецких источниках приводятся чуть большие цифры — около 3,15 млн пленных, из которых около 1,1–1,3 млн умерли в плену. Большая часть пленных вернулась домой к концу 1950 года. Военнопленные работали в различных областях народного хозяйства, в том числе на стройках. В этом виделось восстановление справедливости — пусть восстанавливают то, что разрушили. За период пребывания в СССР иностранные военнопленные и интернированные выполнили работы общей стоимостью примерно 50 млрд руб., то есть покрыли примерно 7,36% общего ущерба, нанесенного Советскому Союзу войной.

Были реорганизованы оборонные ведомства. Наркомат танковой промышленности был преобразован в Наркомат транспортного машиностроения, Наркомат минометного вооружения — в Наркомат машиностроения и приборостроения, на базе Наркомата боеприпасов, которому были переданы некоторые предприятия из других наркоматов, возник Наркомат сельскохозяйственного машиностроения. 15 марта 1946 года наркоматы были переименованы в министерства.

На военных заводах было запущено производство оборудования для угольной, нефтяной, химической промышленности, сельхозтехники, тепловозов, автобусов, грузовых и легковых автомобилей.

Согласно пятилетнему плану, в 1950 году доля гражданской продукции, выпущенной на предприятиях министерства авиационной промышленности, должна была составлять 46,8% в денежном выражении. На предприятиях министерства вооружения — 57,3%. В министерстве транспортного машиностроения — 61,1%. В министерстве сельскохозяйственного машиностроения — 81%. Подсчеты «Денег» произведены с использованием данных, опубликованных Максимом Напольновым, Дмитрием Щегловым, Вадимом Тимофеевым и Сергеем Чириковым в статье «Анализ опыта проведения конверсии в советской оборонной промышленности».

К концу 1948 года оборонно-промышленный комплекс сократил выпуск продукции военного назначения практически в десять раз.

Восстановление и развитие промышленного потенциала требовало крупных капитальных затрат. За 1946–1950 годы они составили в сопоставимых ценах 17,164 млрд руб. Причем основная доля инвестиций приходилась на группу «А» (производство средств производства) — 87,9%.

В ходе войны было разрушено свыше 5 млн кВт из 11,2 млн кВт всей мощности электростанций в 1940 году, то есть почти половина. Согласно плану послевоенной пятилетки, темпы роста мощностей электростанций должны были превышать темпы восстановления и развития других отраслей — за счет как восстановления разрушенных в годы войны электростанций, электрических и тепловых сетей, так и строительства новых. За четвертую пятилетку в строй было введено более 47 крупных ГЭС.

Уже в 1946 году был превышен довоенный уровень производства электроэнергии. В 1947 году СССР вышел на первое место в Европе и второе в мире (после США) по выработке электроэнергии. Было введено 8,5 млн кВт новой мощности. В 1950 году мощность электростанций СССР превысила довоенный уровень на 75%, выработка электроэнергии увеличилась по сравнению с 1940 годом на 88,8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Цех крупного проката Кировского завода. Ленинград, 1949 год

Фото: РИА Новости Цех крупного проката Кировского завода. Ленинград, 1949 год

Фото: РИА Новости

Работы по восстановлению мощностей металлургии в ранее оккупированных районах начались уже в 1943 году. Часть потребности в металлах обеспечивали заводы из восточных районов страны. Тем не менее в 1945 году общее производство металла было примерно в полтора раза ниже довоенного уровня. Для исправления ситуации одновременно велось как восстановление пострадавших от войны предприятий с их модернизацией, так и увеличение производственных мощностей на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. В 1940 году было выплавлено 14,9 млн тонн чугуна, в 1950 году — 19,2 млн тонн, на 29% больше. Стали в 1950 году было выплавлено почти в полтора раза больше, чем в 1940 году,— 27,3 млн тонн против 18,3 млн тонн. Прокатное производство выросло на 59% — с 13,1 млн тонн до 20,9 млн тонн.

Добыча угля в 1940 году составляла 165,9 млн тонн, в 1950 году — 261,1 млн тонн, более чем в полтора раза больше. Добыча нефти: 1940 год — 31,1 млн тонн, 1950 год — 37,9 млн тонн.

Размах капитального строительства был таким, что страна столкнулась с дефицитом цемента. Довоенный уровень его производства удалось превзойти только в 1948 году. Но уже в 1950 году выпуск цемента составил 10,194 млн тонн — почти в два раза выше уровня 1940 года (5,773 млн тонн). Производство оконного стекла в 1950 году увеличилось по сравнению с 1940 годом в 1,7 раза, строительного кирпича — на 37%. По сравнению с довоенным временем заметно увеличилось количество строительной техники. Экскаваторы: было 2100, стало 5900. Скреперы: было 1100, стало 3000. Бульдозеры: было 800, стало 3000. Передвижные краны: было 1100, стало 5600.

В поставках для капитального строительства в промышленности важную роль сыграло оборудование, изъятое из оккупированной Германии в счет репараций (см. вынос).

В четвертую пятилетку были заложены основы новых отраслей промышленности — атомной и ракетной.

В годы первой послевоенной пятилетки широко развернулось жилищное строительство. Государственными предприятиями, учреждениями и местными Советами с помощью государственного кредита в городах и рабочих поселках было построено и восстановлено жилых домов общей площадью свыше 100 млн кв. м, в сельских местностях — 2,7 тыс. жилых домов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В легкой и пищевой промышленности, относившейся к группе «Б» (производство товаров народного потребления), темпы роста были ниже, чем в группе «А». Наряду с восстановлением пострадавших от войны предприятий развернулось строительство новых. Строились хлопчатобумажные фабрики в Чебоксарах, Чимкенте, Фрунзе, Гори; шерстяные фабрики в Краснодаре, Баку, Ереване. Начала работать Люберецкая ковровая фабрика, оснащенная полученным по репарациям оборудованием. Выпустил первую продукцию основанный еще во время войны Новосибирский хлопчатобумажный комбинат.

Прирост валовой продукции легкой промышленности в 1950 году составил 12% по сравнению с 1940 годом. Выпуск всех видов тканей увеличился за пятилетку в 2,5 раза, трикотажных изделий — в 4 раза, чулочно-носочных изделий — в 5,2 раза, кожаной обуви — в 3,2 раза, резиновой обуви — в 7 раз. При этом задания пятилетнего плана по выпуску льняной пряжи, хлопчатобумажных ниток, хлопчатобумажных и льняных тканей, кожаной обуви, некоторых изделий трикотажной промышленности не были выполнены.

В пищевой промышленности задания пятилетки по восстановлению разрушенных предприятий были выполнены, объем производства важнейших продуктов питания (кроме муки и цельномолочной продукции) в 1950 году превысил уровень 1940 года.

Транспорт

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Легковая машина «ЗИС-110» — гордость советского автомобилестроения. Сборка «ЗИС-110» на Московском автозаводе им. Сталина

Фото: Трахман Михаил / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Легковая машина «ЗИС-110» — гордость советского автомобилестроения. Сборка «ЗИС-110» на Московском автозаводе им. Сталина

Фото: Трахман Михаил / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Наряду с восстановлением и развитием тяжелой промышленности важная роль в возрождении народного хозяйства СССР отводилась железнодорожному транспорту. Кроме перевозки грузов, в первые послевоенные годы выросла потребность в пассажирских грузоперевозках. Демобилизация, возвращение в родные края из эвакуации, перевозка работников на крупные стройки — в первые послевоенные годы большая часть пассажирских перевозок осуществлялась по железной дороге.

Генерал-лейтенант технических войск Иван Ковалев (народный комиссар, затем министр путей сообщения в 1944–1948 годах) в книге «Транспорт в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.)» приводит следующие цифры ущерба, нанесенного транспортной системе СССР во время войны: «В западных районах СССР немецко-фашистские захватчики разрушили 65 тыс. км пути, 13 тыс. мостов, свыше 4100 станций, 1600 водонапорных башен, свыше 300 паровозных депо, 129 ремонтных и машиностроительных заводов транспорта, 500 тыс. проводо-километров связи, взорвали и угнали в тыл около 16 тыс. паровозов и 428 тыс. вагонов». Потери похожего масштаба понесли также речной, морской и воздушный транспорт. Полностью или частично были разрушены главные морские порты европейской части страны, 57 аэропортов. Сильно пострадали дороги с твердым покрытием в европейской части страны.

В соответствии с пятилетним планом требовалось восстановить как транспортную сеть, так и подвижной состав. По сравнению с военным временем в 1946–1950 годах были заметно увеличены инвестиции в транспортную сферу — в 1,8 раза на восстановительные и строительные работы (с 3,2 млрд руб. до 5,8 млрд руб. в сопоставимых ценах) и в 1,5 раза на развитие материально-технической базы (с 2,4 млрд руб. до 3,7 млрд руб.).

Окончание восстановительных работ на железнодорожном транспорте было запланировано уже на 1948 год, других видах транспорта — на более поздние сроки. За четвертую пятилетку было восстановлено 2,4 тыс. км железных дорог, построено — 3,1 тыс. км; восстановлено 5,5 тыс. км вторых путей, построено — 0,5 тыс. км. Увеличилось производство подвижного состава, при этом в первую очередь за счет более прогрессивной техники. Если выпуск паровозов в 1950 году лишь на 7% превышал уровень 1940 года, то производство электровозов за десятилетие выросло более чем в десять раз, магистральных тепловозов — в 25 раз. Кроме того, в 1946 году еще продолжались начатые в 1943-м поставки в Советский Союз по ленд-лизу американских локомотивов, а также на железных дорогах можно было увидеть переделанные под советскую колею трофейные локомотивы, переданные нашими войсками железнодорожникам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В сфере морского транспорта основное внимание было уделено восстановлению судоремонтных заводов и портовой инфраструктуры. Пополнение флота осуществлялось в основном за счет судов, получаемых СССР по репарациям. В четвертой пятилетке доля судов отечественной постройки, поставленных морскому транспорту, составляла около 30% (по общей грузоподъемности).

Восстановление речного транспорта шло как за счет постройки новых судов, так и за счет ремонта и восстановления старых.

С 4400 км до 5400 км выросла протяженность сети магистральных нефтепроводов, с 325 до 2313 км — протяженность газопроводов.

Были продолжены начатые еще во время войны работы по восстановлению сети автомобильных дорог. За пятилетку было построено 16 тыс. км автомобильных дорог с твердым покрытием. В 1950 году была введена в эксплуатацию магистраль Москва—Симферополь.

Было увеличено производство автотранспорта, освоен выпуск новых типов грузовых и легковых автомобилей. Грузовиков в 1950 году было выпущено в два с лишним раза больше, чем в 1940 году,— 294,4 тыс. против 136 тыс. Производство легковых автомобилей увеличилось на порядок — с 5,5 тыс. до 64,6 тыс.

Протяженность внутренних воздушных маршрутов превысила уровень 1940 года более чем в два раза, международных — в четыре раза.

Сельское хозяйство

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Совет агронома». Колхоз «Боротьба», Минская область, Белоруссия, 1950 год

Фото: Анатолий Гаранин / РИА НОВОСТИ «Совет агронома». Колхоз «Боротьба», Минская область, Белоруссия, 1950 год

Фото: Анатолий Гаранин / РИА НОВОСТИ

Советской деревне во время войны был нанесен страшный урон. Было уничтожено около 70 тыс. сел и деревень, разграблено около 98 тыс. колхозов, 1876 совхозов, 2890 машинно-тракторных станций (МТС). В конце 1945 года посевные площади составляли 76% от довоенного уровня, поголовье крупного рогатого скота в колхозах — 79%, лошадей — 54%, тракторный парк — 72%, парк комбайнов — 81%. Пострадало не только колхозное, но и личное хозяйство. У 40% колхозников не было коров, а у 17,5% — вообще никакого скота.

Число трудоспособных колхозников к началу 1946 года достигло двух третей от довоенного.

Валовой сбор зерна составлял в 1940 году 55,6 млн тонн. В 1945 году вдвое меньше — 25,4 млн тонн. В мирном 1946 году обрушились новые беды — сильная засуха в ряде районов европейской части страны и проливные дожди в Западной Сибири. В этот год собрано было только 21,2 млн тонн зерна. Часть заготовленного зерна, по некоторым оценкам, до 1,7 млн тонн, была отправлена на экспорт. В районах, охваченных засухой, поголовье крупного рогатого скота сократилось на 1,5 млн голов. В июле 1946 года начался голод, достигший своего пика в феврале—августе 1947 года. Оценки числа погибших от голода и связанных с ним болезней сильно колеблются — от 200 тыс. до 1,5 млн человек.

Следующие годы четвертой пятилетки, к счастью, были более урожайными.

Как и в период довоенной индустриализации, послевоенное восстановление промышленного производства во многом осуществлялось за счет работающих в сельском хозяйстве.

19 сентября 1946 года было принято постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) «О мерах по ликвидации нарушений Устава сельскохозяйственной артели в колхозах», в котором говорилось о «расхищении общественных колхозных земель». После принятия постановления началась кампания по изъятию у колхозников земель, на которых велось подсобное хозяйство. Кроме того, были сокращены подсобные хозяйства городских предприятий, возникшие в годы войны.

В общей сложности в пользу колхозов было изъято 10,6 млн га земель.

2 июня 1948 года Президиум Верховного Совета СССР принял указ «О выселении в отдаленные районы лиц, злостно уклоняющихся от трудовой деятельности в сельском хозяйстве и ведущих антиобщественный, паразитический образ жизни». Имелись в виду те деревенские жители, которые предпочитали работать в своем личном хозяйстве и не выполняли в связи с этим обязательного минимума трудодней.

В следующем месяце Президиум Верховного Совета СССР принял еще один указ, касающийся колхозов и колхозников. Были существенно повышены ставки сельхозналога и одновременно сокращался контингент лиц, которым могли предоставляться льготы по его уплате.

Оплата труда колхозников велась по трудодням. За один день работы, в зависимости от ее сложности, можно было заработать от одного до двух трудодней. Существовал обязательный минимум трудодней, которые необходимо было отработать за год (100–150 для взрослых, для подростков 12–16 лет — 50). С 1942 года действовала уголовная ответственность за его невыполнение. Стоимость трудодня в денежном выражении зависела от территориального положения колхоза и его общего дохода. Оплата производилась полностью или частично в безденежной форме — зерном, картофелем. Деньги в колхозах выдавались не всегда, и по сравнению с зарплатой рабочих в городе колхозники получали гораздо меньше. Так, в справке начальника Центрального статистического управления при Совете Министров СССР Владимира Старовского, направленной заместителю председателя Совета Министров СССР Георгию Маленкову, приводятся следующие данные. В 1950 году 21 тыс. колхозов совсем не распределяли денег, а в 18,4 тыс. колхозов платили менее 20 коп. на трудодень. В союзных республиках Закавказья и Средней Азии выдача денег на один трудодень составляла от 3,09 руб. (Армянская ССР) до 11,69 руб. (Таджикская ССР). В то же время в некоторых регионах РСФСР и Белорусской ССР денежная стоимость трудодня была буквально копеечной: в Татарской АССР — 7 коп., Калужской области — 9 коп., Марийской ССР — 11 коп.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Для улучшения положения в сельском хозяйстве принимались разнообразные меры. Был увеличен выпуск сельскохозяйственной техники. За годы послевоенной пятилетки сельскому хозяйству было поставлено почти столько же тракторов, сколько имелось накануне Великой Отечественной войны, и половина довоенного количества комбайнов. Выпуск минеральных удобрений в 1950 году вырос по сравнению с 1945 годом почти в четыре раза, по сравнению с 1940 годом — на 69,6%. Были увеличены посевные площади по всем сельскохозяйственным культурам, по зерновым — на 20%, по некоторым видам технических — почти вдвое (по хлопку на 91%, по льну-долгунцу — на 90%).

Тем не менее довоенные показатели по сбору зерновых превзойти к 1950 году не удалось. Эта цель была достигнута позднее, в 1952 году.

Судя по докладу Государственного планового комитета СССР и Центрального статистического управления СССР об итогах четвертой пятилетки, опубликованному в 1951 году, общее поголовье скота по всем категориям хозяйств (в колхозах, совхозах, у колхозников и единоличников, у рабочих и служащих), резко сократившееся во время войны, было восстановлено и в 1950 году возросло по сравнению с 1940 годом на 4%, а поголовье птицы — на 14%. При этом темпы роста поголовья скота и птицы в колхозах были значительно выше (крупного рогатого скота — на 40%, овец и коз — на 63%, свиней — на 43%, птицы — в два раза).

Успехи колхозного животноводства обеспечивались за счет личных подсобных хозяйств колхозников. 18 апреля 1949 года Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б) приняли «Трехлетний план развития общественного колхозного и совхозного продуктивного животноводства (1949–1951 гг.)». В нем ставилась задача в кратчайшие сроки добиться того, чтобы колхозное и совхозное животноводство стало преобладающим как по удельному весу, так и по производству продукции. Колхозы добровольно-принудительно приобретали скот и птицу, в первую очередь молодняк, у колхозников. Многие хозяева отреагировали на это забоем скота (по некоторым оценкам — около 2 млн голов).

Цены

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отдел «Меха» в магазине ЦУМ (Центральный универсальный магазин). Москва,1948 год

Фото: Анатолий Гаранин / РИА НОВОСТИ Отдел «Меха» в магазине ЦУМ (Центральный универсальный магазин). Москва,1948 год

Фото: Анатолий Гаранин / РИА НОВОСТИ

Завершающим мероприятием в области послевоенной перестройки народного хозяйства стала объявленная 14 декабря 1947 года денежная реформа с одновременной отменой карточной системы на продовольственные и промышленные товары. Подготовка к реформе началась в 1946 году. Соотношение пайковых цен и коммерческих цен составляло 1:8. Осенью 1946 года пайковые цены были повышены по разным группам в 2,5–3 раза, на хлеб — в 3,8 раза, коммерческие цены — снижены. В результате соотношение цен при продаже по карточкам и в свободной продаже снизилось до 1:2,5. В результате реформы 1947 года после отмены карточек цены на мясо, рыбу, жиры, сахар, кондитерские изделия, соль, картофель, овощи, вино, водку, табачные изделия и спички сохранились на уровне пайковых, на хлеб, муку, крупу, макароны, пиво — снижены на 10–12%, на молоко, яйца, чай, фрукты — повышены. Цены на промышленные товары были снижены в среднем в 3,2 раза по сравнению с коммерческими.

Одновременно была проведена деноминация рубля с конфискацией. Наличные старые деньги менялись на новые в соотношении 10:1. Для вкладов в сберкассах и облигаций был установлен особый курс обмена. Самым выгодным был обмен по вкладам на сумму до 3 тыс. руб.— по курсу 1:1.

Индекс государственных розничных цен по сравнению с 1940 годом в 1950 году составил 186%, в том числе на продовольственные товары — 203%, на непродовольственные товары — 165%. Сильнее всего изменились цены на сахар (231%), обойную муку (247%), водку и ликеро-водочные изделия (338%); хлопчатобумажные ткани (249%), резиновую (229%) и кожаную обувь (201%).

В четвертой пятилетке снижение цен на отдельные виды товаров проводилось также в 1949 и 1950 годах.

Снижение государственных розничных цен привело и к снижению цен на колхозном рынке. Розничные цены в 1950 году были выше довоенных, но это частично компенсировалось ростом зарплат за прошедшее десятилетие.

Общий выигрыш населения от снижения цен в четвертой пятилетке оценивался в 267 млрд руб.

После проведения денежной реформы были созданы условия для отмены государственных дотаций промышленности. За годы войны себестоимость многих видов продукции повысилась, произошел отрыв оптовых цен от уровня себестоимости, что делало предприятия убыточными. Только в 1946–1948 годах промышленность получила в общей сложности 86,8 млрд руб. дотаций. С 1 января 1949 года были установлены новые оптовые цены на черные и цветные металлы, топливо, электроэнергию, теплоэнергию, древесину, цемент, кирпич и тарифы на грузовые железнодорожные перевозки. В среднем оптовые цены были повышены более чем в полтора раза — в основном до уровня плановой себестоимости. В результате почти все отрасли промышленности стали рентабельными, а размер государственных дотаций снизился в 1949 году до 2,9 млрд руб.

Главные задачи, поставленные в планах послевоенной пятилетки, были выполнены — военная экономика перестроена на мирный лад, восстановлены пострадавшие районы страны, в большинстве отраслей достигнут и превышен довоенный уровень производства.

Алексей Алексеев