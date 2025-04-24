Жизнь застрахуют по долям

В этом году в инструментарии инвесторов появился новый долгосрочный продукт — долевое страхование жизни (ДСЖ). На российском рынке он должен заменить плохо зарекомендовавшее инвестиционное страхование жизни (ИСЖ). Новинка пока не обросла приятными бонусами — налоговым вычетом и гарантиями, но страховые компании уже начали заключать первые договоры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Единые и долгосрочные

В 2022 году Министерство финансов вышло с инициативой создания так называемого единого налогового вычета (ЕНВ) для линейки долгосрочных финансовых инструментов. На конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок» директор департамента финансовой политики Минфина (а ныне — заместитель министра) Иван Чебесков заявил, что в рамках ЕНВ будет создано три продукта: брокерский, пенсионный и страховой.

«Наверное, правильно гражданину дать возможность самому выбирать из линейки долгосрочных инструментов, но с единым налоговым вычетом»,— говорил он тогда (цитата по Frank Media). Брокерский продукт впоследствии реализовался в индивидуальный инвестиционный счет третьего типа (ИИС-3), пенсионный — в программу долгосрочных сбережений (ПДС). И ИИС-3, и ПДС были запущены в начале 2024 года. Страховой — долевое страхование жизни (ДСЖ) — 1 января 2025 года.

Параллельно был намечен уход с рынка инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Заключать договоры по ИСЖ, как планируется, нельзя будет уже со следующего года.

Доморощенный unit-linked

Рост рынка ИСЖ начался в 2016 году. Тогда прирост взносов на него, по данным «Эксперт РА», составил 102,8%. Причинами популярности стали низкие процентные ставки по депозитам и желание получить более высокий инвестиционный доход в сочетании с активной работой банков по продвижению ИСЖ, указывали аналитики рейтингового агентства.

Инвестиционное страхование жизни позиционировалось как российский unit-linked — продукт, сочетающий в себе страховую часть и инвестиционную. Такой полис давал возможность получить инвестиционный доход и страховую выплату в случае смерти. Однако банки, которые стали основным каналом продаж ИСЖ, первоначально позиционировали страховые договоры как аналог депозита с повышенной ставкой. При этом клиента зачастую не информировали о рисках инвестирования (в том числе о потере дохода) и о комиссиях за досрочное расторжение.

Что такое ДСЖ Долевое страхование жизни (ДСЖ) — это финансовый инструмент, сочетающий элементы страхования и инвестиций. В рамках этой программы клиент регулярно вносит взносы, часть которых направляется на страховую защиту (например, на случай смерти или тяжелого заболевания), а часть инвестируется в паевые инвестиционные фонды (ПИФы). Клиент сам может выбирать активы из одобренных Банком России инструментов, в которые хочет инвестировать. Доходность инвестиционной составляющей зависит от результатов вложений и не гарантируется. Управлять активами страхователя может как управляющая компания, так и сам страховщик, если получит необходимую лицензию. Паи ПИФов, в которые вложены средства по договору ДСЖ, юридически находятся в собственности клиента. При наступлении страхового случая выгодоприобретатели получают страховую выплату, а при отсутствии такого события — накопленную инвестиционную часть по окончании срока действия договора.

«Сейчас представленные на рынке полисы ИСЖ в большинстве случаев нельзя назвать полноценным инвестиционным продуктом, который также не дает и качественной страховой защиты»,— жаловался в конце 2021 года в интервью журналу «Современные страховые технологии» тогдашний директор департамента страхового рынка ЦБ Филипп Габуния (сейчас — зампред ЦБ). Он отмечал, что средняя доходность по полисам была ниже, чем по банковским депозитам.

Регулятор стал получать тысячи жалоб. «Жалобы растут более быстрыми темпами, чем растет число продаж [полисов]. Неудовлетворенность потребителей растет быстрее, чем объем рынка»,— сетовал в 2018 году глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. Репутация ИСЖ была испорчена.

Долгосрочный сменщик

О возможном запуске нового вида страхования Банк России заговорил еще в 2016 году, а на следующий год даже выпустил доклад, где очертил первые контуры такого продукта. Но активизировалась работа над ДСЖ только в 2022 году, когда соответствующий законопроект был внесен в Госдуму. «Полис ИСЖ — это, по сути, краткосрочный сложный финансовый инструмент со страховым компонентом… А договор ДСЖ — это долгосрочные инвестиции плюс страховка, причем с государственными гарантиями и льготами. В этом между ними большая разница»,— объяснял «Российской газете» Иван Чебесков.

В рамках ДСЖ предполагается, что клиент получает возможность инвестировать часть уплаченной страховой премии в выбранные им же самим паи паевых инвестиционных фондов (ПИФ), то есть, в отличие от ИСЖ, беря на себя инвестиционные риски. Возможность вложения в ПИФ будет зависеть от страховой компании (СК), в которой полис покупает клиент. Фонды может формировать сама СК, если имеет соответствующую лицензию ЦБ, либо же она может отдавать это на откуп управляющим компаниям (УК). Пока лицензию Банка России по управлению инвестиционными фондами для продаж ДСЖ получили «СберСтрахование жизни», «Ренессанс Жизнь» и «Капитал Лайф Страхование Жизни».

ДСЖ позволяет владельцу полиса самостоятельно решать, какую часть направить на страховку, а какую — на инвестиции. На ДСЖ планируется распространить и налоговые льготы, характерные для линейки долгосрочных продуктов (налоговый вычет на взносы в размере до 400 тыс. руб.), при условии владения клиентом полисом не менее десяти лет. С 2027 года для страхования жизни заработает система гарантирования с предельной выплатой до 2,8 млн руб.

Первые продажи

После подготовительной работы в конце марта 2025 года был продан первый в России полис ДСЖ, объявила компания «Ренессанс Жизнь» (его инвестиционная часть была обеспечена открытым ПИФом под управлением УК «ТКБ Инвестмент Партнерс»). Но несмотря на то что за первые три месяца 2025 года был продан всего один полис, планы на ближайшее время весьма амбициозные. Минфин надеется, что до конца года взносы составят порядка 250 млрд руб. На 200–250 млрд руб. рассчитывают и в аудиторской компании Kept. В АКРА оценивают суммарный потенциал ДСЖ и ИСЖ в этом году в 340 млрд руб. «НРА считает, что 2025 год — как год запуска нового продукта — не принесет в отрасль более 100–200 млрд руб.»,— говорит директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Айназ Хайруллина (она оценивает потенциал ДСЖ в 300–500 млрд руб. в год).

И в АКРА, и в «Эксперт РА» считают, что основной приток в долевое страхование произойдет за счет «перетягивания» клиентов из инвестиционного страхования.

«Со следующего года ДСЖ заменит основной объем сборов по ИСЖ. Обсуждается, что инвестиционное страхование жизни будет доступно только при взносе от 10 млн руб.»,— говорит директор департамента по инвестициям «Ренессанс Жизнь» Владимир Тураев.

Как и в прошлом с ИСЖ, основным каналом продаж ДСЖ будет банковский, солидарны опрошенные участники рынка. «Именно они имеют самую многочисленную сеть отделений и клиентопоток»,— отмечают в СК «РСХБ Страхование Жизни». «Исторически именно банковский канал был фундаментом объемов бизнеса страховщиков жизни, ведь именно в банк клиенты приходят решать финансовые дела, взять кредит, разместить денежные средства и так далее. ДСЖ не станет исключением»,— добавляет Владимир Тураев.

«В текущих реалиях активно развиваются и продажи через цифровые каналы, поскольку это просто, удобно и быстро… Поэтому онлайн-каналы — одно из обязательных условий современности, где должен быть представлен продукт»,— отмечает руководитель центра инвестиционных продуктов «СберСтрахования жизни» Владислав Воякин. «Конечно, первые продажи ДСЖ начались с оформления на бумаге, в офисах, но целевой путь для этого продукта только цифровой: условия и состав инвестиционной части полностью прозрачны при правильно спроектированном клиентском пути и достаточной информации о ПИФе»,— считает директор по поддержке продаж и клиентскому опыту «БКС Мир инвестиций» Андрей Верещагин. «В цифровых каналах продукты будут ориентированы на более молодую аудиторию, в классических банковских каналах — на более консервативную»,— предполагает будущий клиентский путь Владимир Тураев.

Агентские сети страховщиков «изначально были настроены на предложение скорее накопительных страховых продуктов (НСЖ), чем инвестиционных», говорит вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Глеб Яковлев. Однако и их планируют использовать некоторые участники рынка. «Основным каналом продаж ДСЖ так же, как и сейчас в нашей деятельности, будет собственная агентская сеть, которая составляет 7,5 тыс. человек»,— заявляет представитель «Капитал Лайф Страхование Жизни».

Главное — доходность

Обжегшись на ИСЖ, теперь клиент будет осторожно оценивать доходность нового российского unit-linked, уверены эксперты. «Риском для ДСЖ может быть слабая динамика фондового рынка. В отличие от НСЖ (накопительное страхование жизни.— "Деньги"), долевое страхование не предполагает гарантированную прибыль, поэтому в периоды затяжной коррекции или боковика на рынке спрос на такие продукты будет ослабевать»,— опасается аналитик ИК «Велес Капитал» Сергей Жителев.

«ДСЖ — это в первую очередь инвестиции, а значит, привлекательность таких продуктов будет зависеть от фактических результатов работы инвестиционных активов, их доходности для клиентов»,— отмечают в «РСХБ Страхование Жизни». Но доходностью показатели не ограничиваются, уточняют там: важны также «удобство и полнота информирования клиента о состоянии его доходной части, наличии дополнительных опций (например, телемедицина или иные полезные сервисы)».

Спрос на ДСЖ будет зависеть от того, насколько страховщики смогут обеспечить финансовую привлекательность продукта, например, за счет восстановления налоговых преференций, либо создать уникальную потребительскую ценность, например, за счет добавления в продукт дополнительного рискового покрытия или различных сервисов, считает партнер группы компаний Б1 Татьяна Самсонова.

«Рынку, безусловно, сперва нужно время для того, чтобы познакомиться с новым инструментом, понять его отличие от НСЖ, ИСЖ и прямого владения паями»,— считает операционный директор «Совкомбанка Страхование» Владислав Синцов. «С учетом того, что рынок ДСЖ только формируется, страховщики только начинают сообщать о первых продажах полисов. По сути, в текущем году рынок этого продукта только начнет свое формирование. Поэтому следует ожидать, что практика внедрения нового вида страхования будет приводить и к необходимости какой-то подстройки участников рынка и регулирования»,— отмечает управляющий директор по страховым и инвестиционным рейтингам агентства «Эксперт РА» Алексей Янин. «В настоящее время в процессе запуска первых продуктов ДСЖ выявляются проблемные вопросы регулирования на стыке страхового законодательства и законодательства по ПИФам, неурегулированные вопросы налогообложения и т. п.»,— солидарен заместитель гендиректора УК «ТКБ Инвестмент Партнерс» Андрей Коровкин.

Анна Абрамцева