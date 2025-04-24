Как это было

В 2024 году ведущие мировые компании заплатили акционерам в виде дивидендов $1,75 трлн, свидетельствуют оценки британской управляющей компании Janus Henderson. Это на 6,6% выше показателя 2023 года и лучший результат за все время наблюдений. «Во всем мире 88% компаний увеличили дивиденды либо сохранили их на прежнем уровне»,— отмечает в отчете Janus Henderson. Американские компании распределили в 2024 году рекордные $651,6 млрд, что на 8,7% больше, чем годом ранее. Выплаты эмитентов из Японии росли быстрее всего, на 15,5%, до небывалых $86 млрд. Дивиденды китайских компаний подскочили на одну шестую часть — до $62,7 млрд. Европейские дивиденды выросли на 5,6%, до $280 млрд.

С 2022 года Janus Henderson перестала отслеживать дивидендную политику российских эмитентов. Оценки «Денег» свидетельствуют о том, что российский рынок был самым быстрорастущим и вошел бы в число самых щедрых. За 2024 год отечественные компании заплатили, по оценкам инвестбанка «Синара», около 4,6 трлн руб., что почти на треть выше показателя 2023 года. С учетом среднего курса за прошлый год на уровне 91,7 руб./$ в долларовом эквиваленте компании заплатили более $50 млрд. Это второй по величине результат среди развивающихся стран после Китая ($62,7 млрд) и десятый в мире. Более того, в топ-20 компаний по размеру выплаченных дивидендов мог войти Сбербанк, который с показателем $8,7 млрд (по курсу доллара в день закрытия реестра для получения дивидендов — 86,98 руб./$) разместился бы на 20-м месте, вытеснив с него Toyota Motor Corporation (около $8 млрд, по оценке «Денег»).