В Сочи на майских праздниках изменится режим работы платных парковок

Департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи объявил о временных изменениях в работе платных парковок и ограничениях движения в связи с майскими праздниками и мероприятиями, посвященными 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Платные парковки в Сочи будут временно работать в бесплатном режиме в связи с предстоящими праздничными днями. Во вторник, 29 апреля 2025 года, в День поминовения усопших (Радоница), размещение транспортных средств на платных парковках не будет тарифицироваться.

Дополнительные послабления запланированы на период с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая 2025 года — в эти дни, приуроченные к празднованию Дня Весны и Труда, а также Дня Победы, парковка также будет бесплатной.

Вместе с тем департамент предупреждает об ограничениях, которые будут действовать в центральной части города в связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 80-летию Победы. С 5 по 10 мая будет закрыта для парковки Театральная площадь. 7 и 9 мая ограничения затронут улицу Театральную (в районе проезда за Зимним театром), а 8 мая — улицы Конституции СССР (на участке от Парковой до Несебрской) и Несебрскую.

Городские власти призывают водителей учитывать изменения при планировании маршрутов и заранее выбирать альтернативные места для стоянки.

Мария Удовик