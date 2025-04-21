Липецкое УФСИН официально возглавил Виктор Кислицин

Начальником УФСИН России по Липецкой области назначили полковника внутренней службы Виктора Кислицина. Об этом сообщили в правительстве региона. С декабря 2024 года господин Кислицин возглавлял ведомство в статусе врио.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Кислицин

Фото: сайт правительства Липецкой области Виктор Кислицин

Фото: сайт правительства Липецкой области

Виктор Кислицин восемь с половиной лет служил в вооруженных силах РФ. В 1997 году начал карьеру в уголовно-исправительной системе, заняв пост инспектора отдела режима и охраны. Работал в подразделениях надзора, безопасности, противопожарной и тыловой службах, а также шесть лет руководил исправительным учреждением. Перед тем, как возглавить управление, четыре с половиной года занимал должность заместителя руководителя липецкого УФСИН.

На должности начальника управления господин Кислицин сменил Михаила Мезина, который работал на этом посту с 2018 года. Господин Мезин покинул пост вскоре после того, как в октябре 2024 года из колонии №2 в Липецкой области сбежали шестеро заключенных. Пятерых беглецов поймали почти сразу, шестого искали больше недели.

Тогда сообщалось, что фигурантами уголовного дела о халатности в связи с побегом являются замначальника колонии №2 Ярослав Швецов и начальник цеха центра трудовой адаптации осужденных Андрей Кузнецов, а также сотрудники цеха Сергей Покидов и Дмитрий Воропаев.

Подробнее об этом деле — в публикации «Ъ».

Егор Якимов