В Уфе без воды остались 12 многоэтажек и еще три без света

Как сообщили в пресс-службе ГУП «Уфаводоканал», холодную воду отключили в домах 66, 66/1, 66/2, 66/3, 66/4, 66/5, 68, 68/4, 68/6 на Бакалинской улице и 28 и 30 на Дуванском бульваре. Ограничение связано с утечкой из труб. Время завершения ремонтных работ не указывается.

Без горячей воды и электроэнергии остался жилой дом 16 на улице 40 лет Октября, сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты города. По информации ведомства, электроэнергию также отключили в доме 12 на Черниковской улице и 63а на Первомайской улице. Время завершения работ, как и причина отключения не названы.

Венера Хисамова