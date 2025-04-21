ФСБ задержала жителя Крыма за передачу СБУ данных о военных объектах

Житель Симферополя передавал Службе безопасности Украины (СБУ) данные о военных объектах на полуострове, сообщил центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. Мужчина был задержан и арестован. Возбуждено дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством; до восьми лет лишения свободы).

Согласно пресс-релизу ЦОС ФСБ (есть у «Ъ»), СБУ привлекла местного жителя «к конфиденциальному сотрудничеству». По заданию куратора мужчина собирал и передавал украинской стороне через мессенджер данные о военных объектах российских вооруженных сил. В ФСБ утверждают, что подозреваемый дает признательные показания. Какая-либо информация о нем не приводится.

На видео допроса лицо мужчины скрыто. Он рассказал, что в сентябре 2022 года с ним связался в Telegram бывший одноклассник, который впоследствии начал давать ему задания. В частности, его попросили провести съемку неподалеку от аэродрома, а также уведомить о расположении средств ПВО.

В конце марта в Крыму задержали 18-летнего местного жителя. По версии ФСБ, он является членом террористической организации и планировал поджечь мечеть по заданию СБУ. За выполнение задания задержанному якобы обещали заплатить $1 тыс.