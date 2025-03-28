В Крыму сотрудники ФСБ задержали 18-летнего местного жителя за работу на СБУ

В Крыму задержали 18-летнего члена террористической организации, который собирался поджечь мечеть по заданию СБУ, сообщили в ФСБ. В региональном ФСБ уточнили, что за выполнение задания задержанному обещали выплатить $1 тыс.

«По месту его жительства обнаружены и изъяты готовые к применению бутылки с зажигательной смесью, ножи, перцовые баллончики, аэрозольная краска зеленого цвета для нанесения свастики, а также средства связи. В ходе осмотра его телефона установлено, что он администрирует Telegram-аккаунт и Telegram-канал антироссийской и неонацистской направленности»,— сообщили в ведомстве.

По данным ФСБ, задержанный также причастен к нападению на граждан, порче имущества и экстремизму. «Я создал канал, где призывал к нападениям на лиц нерусской наружности, иностранных граждан — Таджикистана, Узбекистана и так далее»,— сообщил задержанный на видео, которое приводит ведомство.

В региональном СКР уточнили, что молодой человек проживал в Симферополе. Заведено уголовное дело, расследование продолжается, устанавливается причастность задержанного к совершению других преступлений.