Кубань возглавила рейтинг регионов по числу внесудебных банкротств

Краснодарский край занял первое место в России по числу внесудебных банкротств граждан по итогам первого квартала 2025 года, следует из данных «Федресурса». В регионе были инициированы 693 таких производства, что на 20,9% превышает показатель аналогичного периода 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

В масштабах страны за январь-март 2025 года были запущены 15,65 тыс. внесудебных процедур (+24% в сравнении с первым кварталом 2024 года).

«Рост поданных гражданами в МФЦ заявлений для прохождения внесудебного банкротства, вызван позитивными изменениями в законодательстве, которые сделали эту процедуру намного удобнее для граждан», — считает первый заместитель министра экономического развития Максим Колесников.

Параллельно в России начались 120,99 тыс. судебных банкротств граждан — это на 34,8% больше, чем за тот же период прошлого года. Статистика также показывает, что в 97,1% случаев в первом квартале 2025 года граждане сами инициировали собственное судебное банкротство (в первом квартале 2024 года этот показатель составлял 96,7%). Доля конкурсных кредиторов среди заявителей составила 2,3% (снижение с 2,9%), а ФНС России — 0,6% (рост с 0,4%).

Наталья Решетняк