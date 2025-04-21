Россельхознадзор проверит поставщиков бананов для РФ в Эквадоре

Россельхознадзор проверит поставщиков бананов в Эквадоре из-за увеличения нарушений фитосанитарной безопасности. Глава эквадорской ассоциации торговли и экспорта бананов (Acorbanec) Ричард Саласар сообщил «РИА Новости», что представители РФ приедут на местные предприятия с инспекцией в понедельник 21 апреля.

Собеседник агентства напомнил, что в начале февраля 2024 года Россельхоз ограничил на две недели поставки бананов из республики на 30% из-за того, что во фруктах нашли многоядную муху-горбатку. Насекомое переносит холеру и вредит грибным плантациям, а ее личинки вызывают миазы у домашних животных и человека. Позже Россельхознадзор разрешил поставки бананов в Россию для пяти компаний.

В ведомстве заявили об обеспокоенности увеличением в 2025 году количества случаев выявления многоядной мухи-горбатки. «Указанное может свидетельствовать о недостаточной эффективности эквадорской системы по обеспечению фитосанитарной безопасности продукции»,— сказано в сообщении Россельхоза от 18 апреля.

С января по август 2024 года Россия сократила ввоз бананов из Эквадора до минимума за последние 12 лет — до 776 тыс. тонн. Показатель оказался на 20% ниже, чем в 2023 году.