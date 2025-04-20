Московское «Динамо» повело в серии 1/4 финала play-off КХЛ против «Ак Барса»

Московское «Динамо» со счетом 4:3 переиграло казанский «Ак Барс» в пятом матче серии 1/4 финала play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и впервые вышло вперед в серии до четырех побед — 3:2.

В составе москвичей шайбы забросили Артем Сергеев (3-я минута), Никита Гусев (16), Артем Швец-Роговой (28) и Артем Михеев (37). У казанцев отметились Семен Терехов (4), Дмитрий Яшкин (49) и Николас Петан (60).

Шестой матч серии состоится 22 апреля в Казани.

Таисия Орлова