Пастыри помолились о мире

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В этом году православные и католики отмечали Пасху одновременно (на фото — крестный ход у храма Святого Иоанна Предтечи в Красноярске). Важным фоном для религиозного праздника стало временное перемирие между Россией и Украиной — двумя странами с преимущественно христианским населением. В пасхальных речах лидеров Восточной и Западной церквей немало места было уделено надежде на прекращение вооруженных конфликтов. «Пасха — это день победы, связанный с победой над самым страшным врагом, над дьяволом, над силами зла, которые господствовали в мире безраздельно,— сказал патриарх Кирилл во время богослужения в храме Христа Спасителя.— И конечно, особые пожелания всем нам, всему нашему народу, чтобы мир, благополучие, отсутствие всяких конфликтов, которые в условиях современной цивилизации обрастают огромными опасностями, чтобы все это ушло куда-то в сторону, чтобы не мешало нашему народу». В официальном обращении к православным он предложил: «Будем молиться и трудиться, чтобы и на просторах исторической Руси установился справедливый и прочный мир и чтобы никакие силы не смогли разрушить духовного единства народа, обретшего благодать в киевской купели Крещения».

Папа римский Франциск, ослабленный тяжелой пневмонией, смог лишь коротко поздравить верующих. Полную версию его обращения «Городу и миру» зачитал глава службы папских литургических церемоний монсеньор Диего Равелли. Понтифик призвал к прекращению всех вооруженных конфликтов на планете. «Из храма Гроба Господня, храма Воскресения Христова, где в этом году Пасху празднуют в один день католики и православные, пусть свет мира воссияет на всю Святую землю и на весь мир,— говорится в обращении папы.— Воскресший Христос да изольет пасхальный дар мира на измученную Украину и побудит всех участников конфликта продолжать свои усилия по достижению справедливого и прочного мира».