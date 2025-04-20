Reuters: ВВС Британии поднимались для сопровождения самолета-разведчика РФ

Британские ВВС сообщили о перехвате российских самолетов над Балтийским морем, близ границ НАТО. Для перехвата российского самолета-разведчика Ил-20М и неопознанного воздушного судна, покинувшего воздушное пространство Калининграда, были подняты истребители Typhoon.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны Великобритании Люк Поллард

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters Министр обороны Великобритании Люк Поллард

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Министр обороны Великобритании Люк Поллард сообщил, что миссия показала способность Великобритании работать в тесном сотрудничестве с новыми членами НАТО, включая Швецию, передает Reuters. Ранее Великобритания направила в район Балтийского моря 6 истребителей и около 200 человек для патрулирования воздушного пространства.

На момент написания материала реакции от российской стороны не было.