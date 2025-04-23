Премиальный рекорд

Средняя стоимость лота на первичном рынке элитного жилья Санкт-Петербурга впервые в истории превысила 100 млн рублей.

Аналитики консалтинговой компании NF Group подвели итоги первого квартала 2025 года на первичном рынке элитной жилой недвижимости Санкт-Петербурга. Впервые за историю наблюдений средняя стоимость лота достигла 103 млн рублей, прибавив 21% за год. Средневзвешенная цена составила 849 тыс. рублей за квадратный метр, увеличившись на 7% за квартал и 32% за год. На фоне отсутствия нового предложения уже три квартала подряд объем экспозиции сократился до 67 тыс. кв. м (530 лотов), что на 29% меньше по площади, чем год назад.

По итогам первого квартала 2025 года объем предложения на первичном рынке элитной жилой недвижимости Санкт-Петербурга составил 67 тыс. кв. м, или 530 квартир и апартаментов. За квартал показатель снизился на 9% по площади и на 11% по количеству лотов, за год — на 29 и 23% соответственно. Основная причина сокращения объема экспозиции — отсутствие нового предложения на протяжении последних трех кварталов: последний раз рынок пополнялся новыми жилыми комплексами во втором квартале 2024 года. Средняя площадь лота в экспозиции за квартал увеличилась на 2 кв. м и составила 127 кв. м.

По итогам марта 2025 года средневзвешенная цена предложения на первичном рынке элитной жилой недвижимости составила 849 тыс. рублей за квадратный метр, увеличившись на 7% за квартал и на 32% за год. Росту показателя способствовало как вымывание с рынка наиболее доступного по цене предложения, так и удорожание представленных на рынке лотов. В трех комплексах прирост средней цены превысил 10% за квартал: Del Arte, «17/33 Петровский остров» (секции Residence) и Meltzer Hall.

Вместе с увеличением цены выросла и средняя стоимость лота в экспозиции, достигнув по итогам первого квартала 2025 года отметки в 103 млн рублей. За год показатель увеличился на 21%.

На фоне сокращения доступного к покупке предложения элитного жилья в первом квартале 2025 года наблюдалось снижение покупательской активности: так, с января по март было реализовано 95 квартир и апартаментов общей площадью 10,3 тыс. кв. м, что на 26% по количеству и на 41% по площади сделок меньше показателя аналогичного периода 2024 года. Средний бюджет сделки в первом квартале 2025 года составил 73 млн рублей.

Алия Ханбекова, директор департамента элитной недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге, говорит: «Несмотря на стремительный рост цены на элитное жилье в Санкт-Петербурге, зафиксированный в 2024 году (+26% за год), в начале 2025 года мы вновь наблюдаем значительный прирост показателя (+7% за квартал). В настоящее время первичный рынок характеризуется как дефицитный: это отражается не только в росте цены, но и в сокращении числа сделок. Количество запросов со стороны покупателей растет, в то время как выбор на рынке снижается. Ключевой фактор, от которого будет зависеть дальнейшее развитие ситуации в сегменте,— это выход в продажу новых объектов».

Ирина Кутовая