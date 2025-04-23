Российские бренды занимают площади

С марта 2022 года по март 2025 года в Петербурге открылось около 50 магазинов новых брендов, среди них — фэшн-операторы Maag, Dub и Idol, товары для детей balabala и Royal Rabbit, спортивные Desport и Lamoda Sport, товары для дома Madame Coco, Oohm Home. Из последних новых брендов, которые появились в ТЦ Петербурга в первом квартале этого года,— «Плавательный.рф», zimaletto, FaceCode и Askona Home. В 2025 году в городе планируется открытие еще десяти магазинов новых брендов.

Такие данные приводятся в исследовании Nikoliers. По сведениям компании, российские бренды в Петербурге были более активны по сравнению с зарубежными: 60% открытий против 40% за три года. В основном новые ритейлеры запускались в крупных ТЦ города: в «Галерее», «Невском центре», «Европолисе», «Охта Молл», «Сити Молл», «Мега Дыбенко», «Мега Парнас» и «Лето». По оценке Nikoliers, сейчас в этих ТЦ доля российских брендов в семи категориях (фэшн, товары для детей, товары для спорта, товары для дома, бытовая техника и электроника, косметика и парфюмерия, товары для хобби и творчества) составляет около 65% от общего количества.

Вместе с тем из-за дефицита качественных площадей новые бренды стали выходить на рынок реже. Реализация крупных проектов может стать дополнительным стимулом для их развития. Так, в 2025 году в Петербурге ожидается рекордно высокий ввод качественных торговых площадей — 136 тыс. кв. м. Среди заявленных к открытию проектов один региональный — МФТРК Hollywood, три окружных — «Парк Молл» с поэтапным открытием, «Небо» и ТЦ в Новогорелово, а также один районный — ТЦ в ЖК «Солнечный город». В последующие три года появление новых ТЦ в Петербурге станет более сдержанным: примерно два-три районных объекта в год. Фокус девелоперов смещается в сторону небольших форматов ТЦ.

В условиях низкой вакантности в торговых центрах (3,3% — по итогам первого квартала 2025 года и 3,7% — по прогнозу до конца года) и растущей конкуренции с онлайн-торговлей большинство отечественных ритейлеров уже сегодня сосредоточены на актуализации существующих точек и улучшении клиентского опыта. Компании активно инвестируют в обновление магазинов, создание флагманских мест и тестирование новых форматов.

Среди успешных примеров — первый в Санкт-Петербурге магазин Askona Home с капсульными решениями для оформления дома в ТРК «Питер Радуга». Это зоны с готовыми вариантами дизайна различных помещений, все товары из которых можно приобрести в одном месте. Также на улице Новгородской, 23, провели реконцепцию «СуперЛенты»: теперь это арт-магазин с новым ярким дизайном, отличающимся от классических цветов сети.

«Многофункциональность торговых центров становится ключевым трендом на ближайшие годы. В рамках обновления в объектах будет все больше появляться зон для развлечений, спорта, велнес-зон и коворкингов. Также в составе ТЦ увеличится количество общественных пространств и появятся новые точки притяжения в виде фуд-холлов и зон с ресторанами, арт-пространств и др. Таким образом, обновленные ТЦ станут местом не только для покупок, но и для комфортного досуга и работы»,— отметила Ирина Царькова, генеральный директор петербургского офиса Nikoliers.

Виктория Красикова