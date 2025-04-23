Промышленность и ритейл вытесняют e-commerce

Игроки e-commerce снизили активность на рынке складской недвижимости России, уступив лидерство производственным компаниям и ритейлу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге и Ленобласти стоимость аренды готового складского комплекса достигла 10 950 рублей за квадратный метр в год, увеличившись на 1,4%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Петербурге и Ленобласти стоимость аренды готового складского комплекса достигла 10 950 рублей за квадратный метр в год, увеличившись на 1,4%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Консалтинговая компания NF Group подвела предварительные итоги первого квартала 2025 года на рынке индустриальной и складской недвижимости. Исследование показало значительные изменения в структуре спроса.

По предварительным итогам первого квартала 2025 года показатель доли свободных площадей на рынке индустриальной и складской недвижимости продолжает расти. Вакантность в построенных объектах составляет 1% в Московском регионе (+0,9 п. п. к сентябрю 2024 года), 2,1% в Санкт-Петербурге и области (+1,6 п. п.) и 1,3% в регионах России (+0,9 п. п.). Одновременно сокращается объем фактически занятых арендаторами площадей, что приводит к росту предложения субаренды и увеличению «скрытой вакантности» — площадей, которые в ближайшее время будут освобождены или предложены под ротацию.

С учетом этих факторов общий объем доступных для аренды площадей достигает 2,7% в Московском регионе, 4,2% в Санкт-Петербурге и 2,8% в регионах России. Суммарный объем доступных для аренды качественных складских площадей в России, включая готовые к въезду объекты, субаренду, площади под будущее освобождение, а также строящиеся склады с анонсированным вводом в 2025 году, составляет 4 млн кв. м.

За первые три месяца 2025 года в России было законтрактовано 320 тыс. кв. м качественных складских площадей, из которых две трети пришлись на Московский регион. По итогам года ожидаемый объем сделок может составить 3,5 млн кв. м.

Структура спроса на складские площади значительно изменилась: производственные компании и ритейл суммарно заняли 80% от общего объема заключенных в стране с начала года сделок, тогда как доля e-commerce сократилась до 11%. В относительных значениях интернет-торговля занимала меньше лишь в четвертом квартале 2019 года, а в абсолютных объемах — в первом квартале 2019 года. На фоне снижения спроса и увеличения доли свободных площадей темпы роста арендных ставок замедлились.

На фоне снижения спроса и увеличения доли свободных площадей темпы роста арендных ставок замедлились. В Московском регионе средневзвешенная ставка аренды на готовые складские площади класса А составляет 12 160 рублей за квадратный метр в год (+1,3% с начала года). В Санкт-Петербурге и Ленинградской области показатель достиг 10 950 рублей за квадратный метр в год (+1,4%), в регионах России — 10 700 рублей за квадратный метр в год (+2,9%).

В 2025 году прогнозируется рекордный объем ввода складских площадей классов A и B — 7,7 млн кв. м. Из них более половины придется на регионы России. Из данного объема 32%, или 2,5 млн кв. м, в настоящее время не законтрактовано, а значит, доступно в аренду.

Константин Фомиченко, партнер NF Group, говорит: «В первой половине 2025 года рынок складской недвижимости, вероятно, останется в фазе умеренной активности, сосредоточившись на заполнении существующих и вновь появляющихся свободных площадей. Возможно, снижение ключевой ставки начнется во втором полугодии. Это может стать триггером для активизации рынка: компании и инвесторы начнут выводить средства с депозитов и направлять их в реальный бизнес».

Денис Кожин