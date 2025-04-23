Грядки не в моде

По данным сервиса «Яндекс Недвижимость», в 2024 году в Санкт-Петербурге и Ленобласти объем предложения в сегменте частных загородных домов увеличился почти на 15% по сравнению с позапрошлым годом. Guide разбирался, какие тенденции загородного строительства актуальны в этом году и на что обращают внимание покупатели при выборе коттеджного поселка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Самая востребованная на рынке площадь участка в данный момент — 7–12 соток, особенно если это дом для постоянного проживания Фото: Maslov Group Development Инфраструктура современного поселка также предполагает наличие больших зон рекреации, детских и спортивных площадок, прогулочных и костровых зон и других мест, где можно погулять и провести время вне своего домовладения Фото: Maslov Group Development Проект благоустройства поселка «Крылья Подгорного» включает оборудованную гавань, пирс с беседкой и зоной для хранения лодок и сапбордов Фото: Maslov Group Development Самые популярные проекты для частного строительства — одноэтажные дома площадью 120–160 кв. м Фото: Maslov Group Development Сегодня коттеджный поселок должен быть оснащен всем необходимым для комфортного проживания: закрытой территорией и возможностью проезда через пункт охраны, асфальтированными дорогами, инженерными коммуникациями, освещением внутри поселка, видеонаблюдением Фото: Maslov Group Development Следующая фотография 1 / 5 Самая востребованная на рынке площадь участка в данный момент — 7–12 соток, особенно если это дом для постоянного проживания Фото: Maslov Group Development Инфраструктура современного поселка также предполагает наличие больших зон рекреации, детских и спортивных площадок, прогулочных и костровых зон и других мест, где можно погулять и провести время вне своего домовладения Фото: Maslov Group Development Проект благоустройства поселка «Крылья Подгорного» включает оборудованную гавань, пирс с беседкой и зоной для хранения лодок и сапбордов Фото: Maslov Group Development Самые популярные проекты для частного строительства — одноэтажные дома площадью 120–160 кв. м Фото: Maslov Group Development Сегодня коттеджный поселок должен быть оснащен всем необходимым для комфортного проживания: закрытой территорией и возможностью проезда через пункт охраны, асфальтированными дорогами, инженерными коммуникациями, освещением внутри поселка, видеонаблюдением Фото: Maslov Group Development

В феврале 2025 года медианная стоимость квадратного метра в частных домах, продаваемых в Санкт-Петербургской агломерации, выросла за год на 7,5% и составила 119 тыс. рублей, подсчитали аналитики «Яндекс Недвижимости». В коттеджных поселках за год стоимость дома увеличилась на 15,5%, до 18,2 млн рублей. За год база предложений в коттеджных поселках Ленинградской области увеличилась на 4,9%.

Весной рынок загородной недвижимости традиционно активизируется, напоминает коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров. Это хорошее время для покупки частного дома, поскольку именно в этот период можно более тщательно оценить участок и особенности рельефа. «По увеличению количества предложения как от застройщиков, так и от частных лиц за последний год мы видим, что тренд на такое жилье сохраняется, особенно в районах с развитой инфраструктурой: школами, детскими садами и транспортными маршрутами. Застройщики реагируют на спрос, предлагая современные таунхаусы и коттеджи, подходящие для постоянного проживания»,— отметил эксперт.

Природа и городской комфорт

Директор по продажам MG Development (MGD) Игорь Ахальцев подтверждает, что развитая инфраструктура — обязательное условие, на которое обращают внимание покупатели при выборе загородной недвижимости. Сегодня коттеджный поселок должен быть оснащен всем необходимым для комфортного проживания: закрытой территорией и возможностью проезда через пункт охраны, асфальтированными дорогами, инженерными коммуникациями (газ, водопровод, электричество), освещением внутри поселка, видеонаблюдением. Как объясняет господин Ахальцев, к участку внутри коттеджного поселка обязательно должны быть подведены все коммуникации, чтобы покупатель не тратил на них время и деньги. «Сейчас только подведение электричества и заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями занимает примерно шесть месяцев»,— предупреждает он.

При выборе участка под коттедж нужно также обязательно поинтересоваться, проведен ли в поселок оптоволоконный интернет. Это важный нюанс, о котором, как правило, люди не задумываются при покупке, но при отсутствии этой опции в дальнейшем жители сталкиваются с массой сложностей, обращает внимание господин Ахальцев. Инфраструктура современного поселка также предполагает наличие больших зон рекреации, детских и спортивных площадок, прогулочных и костровых зон и других мест, где можно погулять и провести время вне своего домовладения.

По наблюдениям участников рынка загородной недвижимости, площади участков во многих проектах становятся меньше (за исключением поселков премиум-класса). В MGD говорят, что самая востребованная на рынке площадь участка в данный момент — 7–12 соток, особенно если это дом для постоянного проживания. «Люди пришли к тому, что площади по 20–30–50 соток просто не нужны. На участке чаще всего теперь располагают дом, парковочное место и зону отдыха с барбекю. Грядки уже не в моде»,— замечает Игорь Ахальцев.

Площади самих домов также уменьшаются, говорят игроки рынка. Самые популярные проекты для частного строительства — одноэтажные дома площадью 120–160 кв. м. Обычно в таких домах есть большая кухня-гостиная, три спальни, одна из которых — мастер-спальня, несколько гардеробных, санузлов и вспомогательные помещения.

В едином стиле

Когда участок полностью готов к строительству, будущему собственнику индивидуального дома необходимо определиться с проектом дома. Такой неочевидный, на первый взгляд, аспект, как единый архитектурный стиль, становится сегодня ключевым в вопросе комфорта проживания будущих жильцов коттеджного поселка.

«Время, когда в поселке в одном месте стоит четырехэтажный кирпичный особняк площадью 1000 кв. м, рядом с ним стоит деревянный дом из сруба, а по соседству — избушка, которой исполнилось сто лет, прошло. Люди проникаются эстетикой и понимают, что красиво должно быть не только на их участке и внутри дома, но и за их пределами»,— подчеркивает директор по продажам MGD.

По его мнению, наличие в поселке регламента застройки и единого архитектурного стиля — идеальное решение, с одной стороны, не ограничивающее собственника в выборе площади или материалов для строительства дома, но, с другой — обязывающее использовать цвета фасадов из предложенных девелопером, цвета окраски кровли и оконных проемов, а также единое фасадное ограждение по всем участкам. «На выходе мы получаем поселок, в котором все дома вроде бы разные, но отлично сочетающиеся друг с другом и малыми архитектурными формами внутри поселка и создающие приятную для глаза картинку»,— рассуждает господин Ахальцев.

Где строить дом в Ленобласти

В настоящее время под коттеджные поселки бизнес-класса в Ленинградской области активно осваиваются земельные участки преимущественно на севере региона: во Всеволожском, Выборгском и Приозерском районах. Это обусловлено хорошей транспортной доступностью (до центра города из этих локаций можно доехать за час на машине), развитой инфраструктурой и великолепными природными пейзажами с вековыми соснами. Огромным преимуществом локации является близость к водоемам, так как таких свободных земель в Ленобласти практически не осталось.

На юге 47-го региона в меньшей степени, но тоже есть престижные локации под загородную застройку, в основном они сосредоточены в районе Пушкина, Павловска и Петергофа. Эти места привлекательны за счет богатого исторического наследия ближайших пригородов Петербурга и выхода к Финскому заливу.

Перспективный проект

Примером удачного проекта, сочетающего в себе все актуальные тренды рынка загородной недвижимости, можно назвать клубный поселок бизнес-класса «Крылья Подгорного», расположенный в поселке Тарасово Выборгского района Ленобласти. Новый проект находится в 25 минутах езды от Зеленогорска и Финского залива. Эти места привлекательны благодаря первозданной красоте природы Карельского перешейка. Расположившись на первой береговой линии озера Подгорное, в экологически чистом районе в окружении леса, клубный поселок имеет огороженный периметр и контрольно-пропускной пункт. К каждому участку здесь подведены газ, вода, электричество и оптоволоконный интернет. Все коммуникации включены в стоимость участка, дальнейшая эксплуатация построенных на участках домовладений не предполагает никаких инфраструктурных взносов и дополнительных платежей.

Общая площадь клубного поселка составляет 26 га. В продаже — 183 участка. Средняя площадь участков — 8 соток, но на первой береговой линии поселка покупатели могут выбрать участки площадью размером 25 соток и больше. Значимым преимуществом этого поселка является то, что 90% участков — видовые, с них открываются великолепные панорамы на лес и водную гладь озера Подгорного.

Участок площадью 5,82 сотки обойдется в 2,4 млн рублей, видовой участок площадью 8,31 сотки рядом с лесом можно приобрести за 3,7 млн рублей. Самый большой участок возле озера размером в 26,15 сотки обойдется в 31,3 млн рублей. Премиальная локация обеспечивает высокую инвестиционную привлекательность недвижимости в клубном поселке.

Участки будут подготовлены в две очереди: первая очередь — во втором квартале 2027 года, вторая — во втором квартале 2028 года. Приступать к строительству домовладений можно будет уже в 2026 году, так как к этому времени уже будет подведено электричество и проложены «черновые» дороги.

В поселке предусмотрен единый архитектурный код, регламентируется этажность домов (не выше двух этажей), цвета фасадов дома должны быть выбраны из предложенной девелопером палитры, цвет кровли и оконных проемов, а также фасадные заборы будут одинаковыми у всех участков.

Удобное расположение

Хорошая транспортная доступность локации обеспечит комфорт передвижения и удобство проживания из-за близости к объектам социальной инфраструктуры. Дорога до центра Петербурга займет всего 60 минут, 25 минут потребуется, чтобы добраться до Зеленогорска и Финского залива. Ближайшая общеобразовательная школа, детский сад и амбулатория расположены в пределах получасовой доступности на машине. Не более получаса понадобится, чтобы доехать до престижных загородных клубов Meat Coin, «Бор 812», ресторана «Наша дача» и других заведений общественного питания, продуктовых магазинов и аптеки. Недалеко также находятся известные курорты со спа и велнес-центрами, супермаркеты и строительный магазин.

Инженерная и социальная инфраструктура

Помимо сетей газоснабжения и электричества, подведенных девелопером к каждому участку, жители поселка смогут пользоваться централизованным водопроводом из артезианской скважины. Безопасность закрытой территории обеспечивают системы видеонаблюдения и круглосуточная охрана. Внутри комплекса будут проложены внутренние асфальтированные дороги. Жителям клубного поселка будет доступно мобильное приложение для оплаты коммунальных услуг, квитанций и доступа к записям видеокамер на территории.

Более 3 га в «Крыльях Подгорного» отведено под зоны рекреации и общественные пространства. Проект благоустройства включает организацию прогулочных дорожек, пешеходных тротуаров, создание собственного облагороженного пляжа с шезлонгами и площадкой для игры в пляжный волейбол (только для жителей поселка), оборудованной гавани, пирса с беседкой и зоной для хранения лодок и сапбордов.

В состав внутренней инфраструктуры комплекса войдут детские и спортивные площадки, теннисный корт, площадка для мини-гольфа, зона воркаута, сад с плодовыми деревьями и променад.

Комьюнити-среда

Главным центром притяжения поселка станет Центр добрососедства, который разместится в усадьбе в самом сердце клубного поселка. В здании центра предусмотрены тренажерный зал, детская игровая комната, большая гостиная для переговоров, бильярдная и помещение для игры в покер. Детский центр с игровыми зонами и дизайнерскими игрушками будет работать для маленьких резидентов поселка. Здесь же будет находиться офис управляющей компании, отвечающей за охрану и выставление счетов, а также за уборку и благоустройство территории клубного поселка.

История — это мы сами

Развитие клубного поселка «Крылья Подгорного» продолжает богатую историю локации. Когда-то в живописном поселке Тарасово располагалась усадьба, в которой останавливались Салтыков-Щедрин, князь Мещерский и врач Мариинской женской гимназии, председатель общества охраны здоровья женщин Мария Волкова.

В советское время здесь находилась «Дача летчиков» — место отдыха и восстановления сил героев авиации. Здесь они уединялись в окружении природы, проводили время с семьями, собирались у костров, состязались в бильярде и шахматах и наслаждались чистым воздухом и красотой озера Подгорное. Этой атмосферой и вдохновлялся девелопер MGD при создании проекта клубного поселка «Крылья Подгорного». Недвижимость в таком проекте, где соединяются природа и современный комфорт, традиции и новая история добрососедства, действительно может стать не просто дачей для сезонного времяпровождения, а настоящим местом силы для восполнения ресурса и обретения внутреннего баланса уставшего городского жителя.

Василиса Мотова

Мнение эксперта

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Maslov Group Development Фото: Maslov Group Development

Игорь Ахальцев, коммерческий директор MG Development (MGD)

— Сегодня на рынке загородной недвижимости найти места, подобные локации клубного поселка «Крылья Подгорного»,— большая удача. Для дальнейшего развития компания находится в постоянном поиске земельных участков под новые проекты. Набор требований, который предъявляет MGD к участкам под коттеджные поселки, делает процесс подбора долгим и трудоемким. На первый взгляд, свободных земель много, но подходящих массивов для строительства коттеджных поселков бизнес-класса — единицы. Пока мы рассматриваем различные варианты для размещения новых проектов, но однозначно можно сказать, что отступать от наших стандартов мы точно не планируем и изучаем локации только под поселки высокого уровня. Скорее всего, к концу года анонсируем новый и большой проект в сегменте таунхаусов.