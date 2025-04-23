Давайте уже после майских

До наступления майских праздников осталась неделя, и традиционно жители больших городов начинают искать место, где можно провести длинные выходные. Но искать поздно: все приличные варианты, говорят эксперты, разобраны за несколько месяцев до каникул.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

О том, что загородный сегмент становится привлекательным для крупных застройщиков, участники рынка говорят уже более пяти лет. О перспективности вложений в загородные апарт-отели говорят еще дольше. Но пока новых крупных проектов в области рекреационной недвижимости на рынке единицы. А спроси у местных жителей, какой самый приличный загородный пансионат в регионе,— процентов девяносто без запинки назовет базу, открытую с добрый десяток лет назад одним из бывших чиновников Ленобласти. А больше в голову особенно ничего и не приходит.

Потому что разговоры разговорами, а на деле загородный рынок остается для девелоперов территорией непонятной, малоизученной и не поддающейся какому-то прогнозированию. Каждый проект там штучный, реализовывать его и управлять им нужно, как это в свое время делал (и продолжает делать) упомянутый чиновник,— с душой. На поток такие проекты ставить не получается. И выходит, что крупным компаниям проще заниматься строительством привычных многоэтажек, пусть и со снизившейся теперь рентабельностью бизнеса.

А загородные пансионаты и базы отдыха, видимо, еще какое-то время будут оставаться уделом малого и среднего бизнеса. Что отчасти и хорошо. Пришедшим — ну когда-то же они должны будут прийти и в этот сегмент — крупным девелоперам придется уже подстраиваться под рынок, который будет более клиентоориентированным. Ведь малый бизнес — в силу своей природы — всегда ближе к запросам потребителя.

Валерий Грибанов, редактор Guide «Недвижимость. Новые пространства»