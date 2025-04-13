Власти и оппозиция Сербии обменялись митингами

В Белграде в субботу вечером, 12 апреля, прошел митинг сторонников власти, на котором президент Александр Вучич объявил о создании общенародного фронта «Движение за народ и державу». Митинг стал ответом властей на продолжающиеся уже почти полгода по всей стране антиправительственные выступления и, по замыслу сербского руководства, должен сбить накал протестов. Александр Вучич объявил на митинге, что «с цветной революцией в Сербии покончено». Тем не менее от борьбы за смену власти ее оппоненты отказываться не намерены. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сторонники президента Александра Вучича на митинге в Белграде (12 апреля 2025 года)

Фото: Darko Vojinovic / AP Сторонники президента Александра Вучича на митинге в Белграде (12 апреля 2025 года)

Фото: Darko Vojinovic / AP

Провластная манифестация под лозунгом «Не отдадим Сербию» началась фактически еще в пятницу, 11 апреля, и растянулась на три дня — до воскресенья. В первый день полиция блокировала практически весь центр Белграда, где были установлены сотни огромных палаток. В них всем желающим предлагалось перекусить и написать заявление на вступление в создаваемый президентом Александром Вучичем общенародный фронт либо письмо главе государства, опустив его в стоящие тут же почтовые ящики. Тогда же перед парламентом развернули 200-метровый флаг Сербии, который по центральным улицам пронесли сотни людей во главе с президентом.

Главное же событие состоялось вечером 12 апреля.

Власти тщательно готовили митинг в Белграде, который рассматривался как достойный ответ государства на продолжающиеся уже почти полгода по всей Сербии массовые выступления студентов и оппозиции.

На митинге ожидалось присутствие около 300 тыс. человек, которых по разнарядке свозили со всей Сербии и даже соседних Черногории и Республики Сербской. Грандиозность мероприятия, которое власти заранее анонсировали как «самый массовый митинг в истории Белграда», должна была, по их замыслу, сбить накал антиправительственных протестов.

Кроме того, митинг в столице был приурочен к запуску инициативы Александра Вучича по созданию общенародного фронта «Движение за народ и державу». Этот фронт, по мнению экспертов, может позволить президенту дистанцироваться от теряющей поддержку в обществе правящей Сербской прогрессивной партии и самому возглавить более широкое политическое объединение.

Впрочем, запланированной массовости властям обеспечить не удалось. Выступая на митинге, Александр Вучич объявил, сославшись на данные полиции, что перед парламентом в субботу вечером собрались 145 тыс. человек.

Однако по оценке независимых белградских организаций, специализирующихся на мониторинге массовых мероприятий, на провластном митинге на самом его пике присутствовало около 55 тыс. человек.

Месяцем ранее студенты и оппозиция вывели на улицы Белграда, по разным оценкам, от 100 тыс. до 300 тыс. человек. Информированные источники “Ъ” в сербской столице утверждают, что именно недостаточной массовостью субботнего митинга объясняется то, что выступление президента на нем состоялось позднее запланированного времени — только через час после его начала.

Тем не менее Александр Вучич уверенно объявил на митинге, что «с цветной революцией в Сербии покончено». От имени всех собравшихся он выдвинул несколько требований к прокуратуре и другим госструктурам. Главное среди них — «сделать все, чтобы вернуть порядок и мир в стране». Для этого, по словам президента, предстоит «установить зачинщиков, исполнителей и сообщников нападений на важные объекты и институты», а также «предотвратить любые действия, парализующие хозяйственную деятельность и препятствующие нормальной жизни граждан».

Формирование же «Движения за народ и державу» Александр Вучич объяснил так: «Нам нужна новая энергия и новая сила. Нужен новый план — до 2035 года. Поэтому мы и создаем это народное движение».

Заверив в конце своего выступления, что «переходного правительства в Сербии не будет», президент взял в руки сербский флаг и долго размахивал им с трибуны. В это время площадь перед парламентом осветили залпы салюта, после чего «самый массовый в истории Белграда митинг» завершился — через полтора часа после начала.

Один из лидеров сербской оппозиции Драган Джилас объявил, что пропрезидентский митинг фактически стал «поражением правящей партии и несозданного движения», после чего, по его словам, и самому Александру Вучичу должны быть ясны как «масштабы фиаско», так и то, что «его власти пришел конец». А студенты сообщили, что массовые протесты в стране будут продолжены и следующий назначен на 16 апреля.