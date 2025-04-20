Пять детей погибли в результате пожара в Астрахани

В результате пожара в частном доме в Астрахани погибли пять детей. Следствие решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщило управление СКР, возгорание в частном доме на Ольховской улице произошло примерно в 2:00 по местному времени (1:00 мск). Изначально сообщалось о четырех погибших детях в возрасте от четырех до 11 лет. Позже спасатели нашли тело пятого ребенка.

Следствие добавило, что матери погибших детей не было дома. Управление СКР проводит проверку.