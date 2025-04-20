FT: высокий спрос на дубайский шоколад привел к дефициту фисташек

Стремительный рост популярности дубайского шоколада спровоцировал глобальный дефицит фисташек, пишет Financial Times (FT). Цены на них выросли за год выросли с $7,65 до $10,3 за фунт (0,45 кг).

Дубайский шоколад — батончик из молочного шоколада с фисташковым кремом. Его производство начала компания FIX из ОАЭ в 2021 году. Популярность дубайский шоколад приобрел в декабре 2023 года после того, как видеообзор на него в TikTok собрал 120 млн просмотров.

С октября 2024 года по март 2025-го Иран — второй крупнейший проивзодитель фисташек в мире — экспортировал в ОАЭ на 40% орехов больше, чем за предыдущие 12 месяцев в целом. Иранская ассоциация производителей фисташек подтвердила, что местные компании стали испытывать дефицит дефицит.

«Предложений было не так много, поэтому, когда появился дубайский шоколад, производители скупили все ядра, которые попадались им в руки. Это привело к дефициту во всем мире»,— сказал представитель орехового трейдера CG Hacking Джайлс Хакинг.

FT отмечает, что из-за высокого спроса на дубайский шоколад некоторые магазины в Великбритании ограничивают количество плиток, которое может купить один человек. Британский производитель шоколада Prestat Group также сообщал, что у компании не хватает ресурсов на изготовление достаточного количества дубайского шоколада.