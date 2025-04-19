Минпросвещения объяснило введение единого расписания уроков в школах

Главные цели введения единого расписания уроков в школах — минимизация перегрузки и равномерное распределение учебы. Об этом сообщили «РИА Новости» в Минпросвещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Ключевая задача единого расписания — соответствие СанПиН, минимизация перегрузки, учет биоритмов учащихся, равномерное распределение учебной нагрузки в течение недели»,— пояснили в ведомстве.

О том, что российские школы перейдут на единое расписание уроков, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, разработка инициативы находится на завершающем этапе. С сентября 2025 года в школах также начнет действовать единое планирование по предметам. Министерство постановило, что первоклассники должны тратить на выполнение домашнего задания не более часа, а ученики 9–11-х классов — не более 3,5 часа.