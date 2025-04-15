Минпросвещения: домашние задания в первом классе должны занимать не больше часа

С 1 сентября 2025 года первоклассники должны тратить на выполнение домашнего задания не более часа, а ученики 9-11 классов --не более 3,5 часов, следует из приказа министерства просвещения.

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Согласно документу, ученики 2-3-х классов должны делать домашнее задание не дольше 1,5 часа, 4-5-х классов — 2 часов, 6-8-х классов — 2,5 часа. Учителя, согласно приказу, должны давать задание на следующий урок и дублировать его в электронном журнале не позднее окончания учебного дня.

«Для выполнения задания, требующего длительной подготовки (например, подготовка доклада, реферата, оформление презентации, заучивание стихотворений), рекомендуется предоставлять достаточное количество времени»,— говорится в приказе.

В апреле 2024 года Владимир Путин поручил правительству сбалансировать нагрузку на школьников. Сделать это предлагалось за счет сокращения времени на выполнение домашнего задания, усиления межпредметных связей, синхронизации вопросов ГИА с образовательными программами и уменьшения проверочных работ. Минпросвещения должно было отчитаться о формировании «гармоничной, сбалансированной и результативной» нагрузки на школьников до 1 декабря прошлого года.

Подробнее — в материале «Облегчение — мать учения».

Полина Мотызлевская