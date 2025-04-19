В школах введут единое расписание уроков

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в российских школах введут единое расписание уроков. Он уточнил, что разработка инициативы находится на завершающем этапе.

«Завершается работа по единому расписанию уроков для школ»,— сказал Сергей Кравцов «РИА Новости». Он пояснил, что штатные расписания позволят отследить объем нагрузки на учителей, сколько уроков и для какого количества школьников провел педагог.

С сентября 2025 года в школах начнет действовать единое планирование по предметам, напомнил министр. Также установят норму по количеству контрольных и проверочных работ, включая всероссийские. Их должно быть не более 10% от всех занятий по программе.