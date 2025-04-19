В отношении супруги пермского аптекаря начата процедура банкротства

Арбитражный суд Пермского края ввел в отношении индивидуального предпринимателя Марии Годоваловой процедуру реструктуризации долгов. Госпожа Годовалова является супругой основателя и гендиректора обанкротившегося фармоператора Андрея Годовалова. Как свидетельствует картотека суда, сам господин Годовалов приобретает статус лица, участвующего в деле о банкротстве. В определении указано, что должнику принадлежат три земельных участка в Кировском районе Перми, жилой дом и несколько нежилых сооружений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Конкурсный управляющий ООО «Годовалов» обратился в Арбитражный суд Пермского края с требованием признать несостоятельным ИП Марию Годовалову 9 сентября. Ранее управляющий ООО в рамках банкротного дела признал незаконной сделку компании с ИП Годоваловой. Было установлено, что 4 октября 2023 года ООО «Годовалов» перечислило в пользу супруги директора 5 млн руб. Основанием перевода денежных средств стало «перечисление за аренду, без НДС». Согласно материалам дела, ООО «Годовалов» включено в реестр кредиторов. Сумма требований составляет 6,01 млн руб., из которых 5 млн — основной долг, и 1,01 млн — проценты за пользование чужими денежными средствами.

Напомним, в 2023 году ООО «Годовалов» (бывшая головная организация сети аптек из Перми, бренд «Аптеки от склада») было признано банкротом, а сеть свернула деятельность. Ее учредители — пермские бизнесмены Андрей Годовалов и Николай Шаврин - также объявили себя банкротами. Сами они добровольно признали за собой долги на суммы свыше 4 млрд руб.