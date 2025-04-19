Мазуркевич избран президентом свердловского союза малого и среднего бизнеса

Генеральный директор «Уральского горнопромышленного холдинга» Сергей Мазуркевич избран президентом Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области. Он сменил Анатолия Филиппенкова, который занимал пост в течение 25 лет.

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Пост президента господин Филиппенко покинул в связи с расширением активности в вопросах международного сотрудничества с Китаем по линии Союза литейщиков России, а также курированием межрегионального общественного совета при ФНС России.

Члены союза единогласно выбрали президентом до 2028 года Сергея Мазуркевича. «На мне лежит большая ответственность перед бизнес-сообществом: сохранить и преумножить достижения Союза, обновить Дирекцию и привлечь больше молодежи»,– прокомментировал свое назначение он.

Председателем правления выбран Константин Холодилов, первым вице-президентом — Денис Золотов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: smsb66.ru Фото: smsb66.ru

Анатолию Филиппенкову присвоили звание «Почетный президент-основатель Союза МСБ СО». Согласно данным сайта союза, в 1999 году господин Филиппенков при поддержке губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя объединил предпринимателей в Союз малого и среднего бизнеса. Некоммерческое партнерство «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области», было зарегистрировано в июле 1999 года и является одним из крупнейших объединений предпринимателей в России.

Мария Игнатова