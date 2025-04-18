Суперфинал Кубка России пройдет в «Лужниках»

Московский стадион «Лужники» станет местом проведения Суперфинала Кубка России по футболу, сообщила пресс-служба РФС. Матч пройдет 1 июня.

Участниками Суперфинала Кубка России станут победители play-off Пути РПЛ и Пути регионов. Победитель верхней сетки определится в матчах между «Зенитом» и ЦСКА. На путевку из нижней сетки претендуют «Динамо», «Спартак», «Локомотив» и «Ростов».

Действующий победитель турнира — «Зенит». Стадион «Лужники» вмещает 73,1 тыс. зрителей.