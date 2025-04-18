Курс доллара. Прогноз на 21–25 апреля

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Непредсказуемость на рынках остается Ослабление доллара, вызванное торговыми конфликтами США, оказывает рублю поддержку. Банк России увеличил продажи юаней, а экспортеры, готовясь к выплате дивидендов, продают валюту, накапливая рубли. Все это дополнительно поддерживает российскую валюту. Непредсказуемость на рынках остается, что может привести к довольно сильным колебаниям курса рубля, тем не менее мы ожидаем, что в ближайшую неделю рубль останется в пределах 81,7–85,7 руб./$.

Денис Попов,

управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы Нестабильность геополитического новостного фона сохранится В конце недели курсовая волатильность выросла под влиянием изменчивого геополитического новостного фона. В пятницу стоимость юаня и доллара обновила локальные минимумы, пытаясь уйти ниже уровней 11 руб./CNY и 81 руб./$, упав более чем на 2%. Тем не менее после появления информации о том, что администрация Трампа может вскоре свернуть инициативы по урегулированию украинского конфликта, укрепление рубля прекратилось, и курс откатился в район 11,2 руб./CNY и 82 руб./$. Весьма вероятно, что на следующей неделе нестабильность геополитического новостного фона сохранится и курс рубля останется волатильным. Однако в краткосрочной перспективе достаточно сильная поддержка рублю сохранится со стороны фундаментальных факторов. Так, закрепление цен на нефть Brent выше $65 за баррель обеспечит неплохой профицит внешней торговли на фоне слабости импорта из-за жесткой денежно-кредитной политики Банка России. Кроме того, приближение срока уплаты относительно крупных нефтегазовых налогов в апреле (общий объем прогнозируем около 1 трлн руб. при примерно 0,7 трлн руб. в мае) сформирует достаточное предложение валюты на рынке как со стороны экспортеров, так и со стороны продолжающихся повышенных продаж валюты Банком России.

Илья Федоров,

главный экономист Волатильность в курсе на фоне ожиданий по мирному плану усилится в начале следующей недели Рубль к концу недели укреплялся почти до 80 руб. за доллар на фоне геополитики. Фундаментальные причины сохранения курса рубля вблизи максимумов все те же: большое предложение валюты, слабый спрос на нее и слабеющий в мире доллар. Волатильность в курсе на фоне ожиданий по мирному плану усилится в начале следующей недели. Мы не ждем прорывных решений в этом вопросе, которые могли бы повлиять на курс, скорее на следующей неделе продажа валюты в преддверии налоговых выплат будет продолжать поддерживать курс. Допускаем локальные максимумы по курсу рубля ниже 80 руб. за доллар, а большую часть недели курс останется в диапазоне 80–83.

Владимир Евстифеев,

руководитель направления аналитического сервиса Вероятно, динамика импорта остается нисходящей Рубль продолжает укрепление умеренными темпами и без очевидных причин. Вероятно, динамика импорта остается нисходящей, тогда как по экспортному каналу продолжает прибывать существенный приток валюты. Кроме того, со стороны геополитики сохраняются надежды на позитивный исход, что также способствует уверенности рубля. По мере приближения налогового периода апреля рубль способен обновить локальные максимумы, поэтому ожидаем увидеть диапазон курса доллара 80–84 руб./$.