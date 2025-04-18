Курс доллара. Прогноз на 21–25 апреля
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
Минувшую неделю рубль завершил возле максимальных уровней с июня 2023 года. По итогам пятничных торгов курс доллара на внебиржевом рынке составил 82,17 руб./$, что на 1,07 руб. ниже значений закрытия прошлой недели. Официальный курс американской валюты, рассчитываемый Банком России, опустился на 2,9 руб., до 81,14 руб./$. Сильным позициям российской валюты способствует снижение геополитической премии, высокое предложение валюты со стороны экспортеров и ЦБ, а также низкий спрос на нее со стороны импортеров.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк Русский Стандарт
|81.00-85.00
|Банк Зенит
|82.00
|«БКС Мир инвестиций»
|80.00-83.00
|ПСБ
|80.00-83.00
|«Цифра банк»
|81.70-85.70
|Консенсус-прогноз *
|82.34
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Непредсказуемость на рынках остается
Ослабление доллара, вызванное торговыми конфликтами США, оказывает рублю поддержку. Банк России увеличил продажи юаней, а экспортеры, готовясь к выплате дивидендов, продают валюту, накапливая рубли. Все это дополнительно поддерживает российскую валюту. Непредсказуемость на рынках остается, что может привести к довольно сильным колебаниям курса рубля, тем не менее мы ожидаем, что в ближайшую неделю рубль останется в пределах 81,7–85,7 руб./$.
Нестабильность геополитического новостного фона сохранится
В конце недели курсовая волатильность выросла под влиянием изменчивого геополитического новостного фона. В пятницу стоимость юаня и доллара обновила локальные минимумы, пытаясь уйти ниже уровней 11 руб./CNY и 81 руб./$, упав более чем на 2%. Тем не менее после появления информации о том, что администрация Трампа может вскоре свернуть инициативы по урегулированию украинского конфликта, укрепление рубля прекратилось, и курс откатился в район 11,2 руб./CNY и 82 руб./$. Весьма вероятно, что на следующей неделе нестабильность геополитического новостного фона сохранится и курс рубля останется волатильным. Однако в краткосрочной перспективе достаточно сильная поддержка рублю сохранится со стороны фундаментальных факторов. Так, закрепление цен на нефть Brent выше $65 за баррель обеспечит неплохой профицит внешней торговли на фоне слабости импорта из-за жесткой денежно-кредитной политики Банка России. Кроме того, приближение срока уплаты относительно крупных нефтегазовых налогов в апреле (общий объем прогнозируем около 1 трлн руб. при примерно 0,7 трлн руб. в мае) сформирует достаточное предложение валюты на рынке как со стороны экспортеров, так и со стороны продолжающихся повышенных продаж валюты Банком России.
Волатильность в курсе на фоне ожиданий по мирному плану усилится в начале следующей недели
Рубль к концу недели укреплялся почти до 80 руб. за доллар на фоне геополитики. Фундаментальные причины сохранения курса рубля вблизи максимумов все те же: большое предложение валюты, слабый спрос на нее и слабеющий в мире доллар. Волатильность в курсе на фоне ожиданий по мирному плану усилится в начале следующей недели. Мы не ждем прорывных решений в этом вопросе, которые могли бы повлиять на курс, скорее на следующей неделе продажа валюты в преддверии налоговых выплат будет продолжать поддерживать курс. Допускаем локальные максимумы по курсу рубля ниже 80 руб. за доллар, а большую часть недели курс останется в диапазоне 80–83.
Вероятно, динамика импорта остается нисходящей
Рубль продолжает укрепление умеренными темпами и без очевидных причин. Вероятно, динамика импорта остается нисходящей, тогда как по экспортному каналу продолжает прибывать существенный приток валюты. Кроме того, со стороны геополитики сохраняются надежды на позитивный исход, что также способствует уверенности рубля. По мере приближения налогового периода апреля рубль способен обновить локальные максимумы, поэтому ожидаем увидеть диапазон курса доллара 80–84 руб./$.
На стороне рубля и приближение пика налоговых выплат
В качестве позитивного фона выступает тренд на сохранение уверенных позиций рубля даже при снижении нефтяных цен. Подобному, в том числе, способствует и общее ослабление мировых позиций доллара к основным валютам на фоне неоднозначности в оценке перспектив торговой политики США. На стороне рубля и приближение пика налоговых выплат. В фокусе внимания на предстоящей неделе — решение российского регулятора по ключевой ставке, где в базовом прогнозе она останется неизменной на уровне 21%. Проинфляционные риски все еще преобладают, поэтому пока практически нет аргументов в пользу снижения ставки, до момента пока не появится статистика, уверенно говорящая о стабильном «заякорении» инфляционных ожиданий.