На 86-м году жизни скончался доктор филологических наук, заслуженный деятель науки Республики Татарстан Марсель Ахметзянов. Об этом сообщает пресс-служба академии наук Республики Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ушел из жизни заслуженный деятель науки Республики Татарстан Марсель Ахметзянов

Фото: Пресс-служба академии наук Республики Татарстан Ушел из жизни заслуженный деятель науки Республики Татарстан Марсель Ахметзянов

Фото: Пресс-служба академии наук Республики Татарстан

«Как археограф успел побывать более чем в 700 татарских селениях в ходе экспедиций в разные регионы. Всесторонне изучив родословные, он опубликовал множество статей и книг по этнической истории татарского народа», — говорится в сообщении пресс-службы.

Господин Ахметзянов внес вклад в изучение генеалогии, истории татарской литературы, языка и фольклора. За годы исследовательской деятельности он систематизировал и описал свыше 3,5 тыс. рукописей, 320 родословных и 1,5 тыс. исторических документов.

Академия наук Республики Татарстан выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Марселя Ибрагимовича.

Артём Дергунов