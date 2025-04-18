Ушел из жизни заслуженный деятель науки Республики Татарстан Марсель Ахметзянов
На 86-м году жизни скончался доктор филологических наук, заслуженный деятель науки Республики Татарстан Марсель Ахметзянов. Об этом сообщает пресс-служба академии наук Республики Татарстан.
Ушел из жизни заслуженный деятель науки Республики Татарстан Марсель Ахметзянов
Фото: Пресс-служба академии наук Республики Татарстан
«Как археограф успел побывать более чем в 700 татарских селениях в ходе экспедиций в разные регионы. Всесторонне изучив родословные, он опубликовал множество статей и книг по этнической истории татарского народа», — говорится в сообщении пресс-службы.
Господин Ахметзянов внес вклад в изучение генеалогии, истории татарской литературы, языка и фольклора. За годы исследовательской деятельности он систематизировал и описал свыше 3,5 тыс. рукописей, 320 родословных и 1,5 тыс. исторических документов.
Академия наук Республики Татарстан выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Марселя Ибрагимовича.