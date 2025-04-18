США ввели сбор для китайских грузовых судов

Администрация США объявила о введении сборов для судов, построенных в Китае или принадлежащих китайским компаниям, заявив, что эта мера должна ослабить доминирование Китая в секторе морских перевозок, устранить угрозы для американских цепочек поставок и повысить спрос на суда, произведенные в США. Как отмечается в документе, опубликованном на сайте Торгового представительства США, новая мера вступит в силу с 14 октября 2025 года и будет реализовываться поэтапно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tyrone Siu / Reuters Фото: Tyrone Siu / Reuters

Китайские владельцы или операторы грузовых судов, совершающих рейсы в порты США, будут платить по $50 за тонну чистого регистрового тоннажа судна. При этом грузовая вместимость контейнеровозов может составлять от 50 тыс. тонн до 220 тыс. тонн. Каждые полгода размер сбора для этой категории будет повышаться на $30 за тонну, то есть к середине апреля 2028 года он будет составлять $140 за тонну. Операторы грузовых судов, построенных в Китае, с 14 октября 2025 года будут платить по $18 за тонну, а контейнеровозы $120 за каждый контейнер. К апрелю 2028 года размер сбора для этой категории вырастет до $33 за тонну, или $250 за каждый контейнер. Для судов, перевозящих автомобили, сбор будет составлять $150 за один автомобиль.

Утвержденные размеры сборов меньше, чем изначально планировалось. В феврале администрация Дональда Трампа предлагала взимать по $1,5 млн с китайского грузового судна при каждом заходе его в какой-то американский порт.

Алена Миклашевская