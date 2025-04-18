Из Свияжска за рубеж экспортировали 70 тысяч тонн зерна

Почти 70 тыс. тонн зерна отправили из Татарстана в зарубежные страны в новом логистическом центре в Свияжске. Об этом сообщили в пресс-службе «Федерального центра безопасности и качестве продукции АПК» по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Зерно планируется экспортировать водным транспортом в такие страны, как Египет (28,3 тыс. тонн), Израиль (14,6 тыс. тонн), Иран (10 тыс. тонн), Турцию (10 тыс. тонн), а также в ОАЭ (5 тыс. тонн).

Дарья Сайфиева